Ραφαέλ Λεάο: Έριξε γροθιά σε παίκτη της Χιλής και αποβλήθηκε απευθείας

Ο Ράφα Λεάο αποβλήθηκε στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου του φιλικού αγώνα της Πορτογαλίας απέναντι στη Χιλή. Ο Πορτογάλος εξτρέμ που θα αποχωρήσει από τη Μίλαν, έριξε μπουνιά σε αντίπαλο και αποβλήθηκε αμέσως με απευθείας κόκκινη κάρτα.

Ο Ιβάν Ρομά ήταν ο παίκτης που δέχτηκε το χτύπημα αλλά είδε και αυτός κόκκινη κάρτα, αφού νωρίτερα είχε κλωτσήσει σκληρά τον Κονσεϊσάο.

Leao just nailed this Chile player. 😂🤯 pic.twitter.com/mQ6ld0oZgW — TC (@totalcristiano) June 6, 2026

Η Πορτογαλία θα δώσει το τελευταίο φιλικό της παιχνίδι στις 10/06 απέναντι στη Νιγηρία πριν το Μουντιάλ.