Σπορ Πορτογαλία Χιλή Ποδόσφαιρο

Ραφαέλ Λεάο: Έριξε γροθιά σε παίκτη της Χιλής και αποβλήθηκε απευθείας

Ο Πορτογάλος εξτρέμ στο φιλικό με τη Χιλή χτύπησε αντίπαλο και αντίκρισε την κόκκινη κάρτα.

Printscreen
Printscreen
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Ο Ράφα Λεάο αποβλήθηκε στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου του φιλικού αγώνα της Πορτογαλίας απέναντι στη Χιλή. Ο Πορτογάλος εξτρέμ που θα αποχωρήσει από τη Μίλαν, έριξε μπουνιά σε αντίπαλο και αποβλήθηκε αμέσως με απευθείας κόκκινη κάρτα.

Ο Ιβάν Ρομά ήταν ο παίκτης που δέχτηκε το χτύπημα αλλά είδε και αυτός κόκκινη κάρτα, αφού νωρίτερα είχε κλωτσήσει σκληρά τον Κονσεϊσάο.

Η Πορτογαλία θα δώσει το τελευταίο φιλικό της παιχνίδι στις 10/06 απέναντι στη Νιγηρία πριν το Μουντιάλ.

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Σπορ Πορτογαλία Χιλή Ποδόσφαιρο

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader