Ραφαέλ Λεάο: Έριξε γροθιά σε παίκτη της Χιλής και αποβλήθηκε απευθείας
Ο Πορτογάλος εξτρέμ στο φιλικό με τη Χιλή χτύπησε αντίπαλο και αντίκρισε την κόκκινη κάρτα.
Ο Ράφα Λεάο αποβλήθηκε στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου του φιλικού αγώνα της Πορτογαλίας απέναντι στη Χιλή. Ο Πορτογάλος εξτρέμ που θα αποχωρήσει από τη Μίλαν, έριξε μπουνιά σε αντίπαλο και αποβλήθηκε αμέσως με απευθείας κόκκινη κάρτα.
Ο Ιβάν Ρομά ήταν ο παίκτης που δέχτηκε το χτύπημα αλλά είδε και αυτός κόκκινη κάρτα, αφού νωρίτερα είχε κλωτσήσει σκληρά τον Κονσεϊσάο.
Η Πορτογαλία θα δώσει το τελευταίο φιλικό της παιχνίδι στις 10/06 απέναντι στη Νιγηρία πριν το Μουντιάλ.