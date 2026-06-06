Οικογενειακή υπόθεση: Τα αδέρφια που θα συμμετάσχουν στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026

Το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 έχει αρκετές ιδιαιτερότητες καθώς θα είναι η πρώτη φορά στην ιστορία της διοργάνωσης που θα φιλοξενηθεί σε τρεις διαφορετικές χώρες (ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά) ενώ η συμμετοχή των 48 ομάδων αποτελεί ρεκόρ.

Το φετινό τουρνουά το κάνει ακόμα πιο ενδιαφέρον το γεγονός ότι θα συμμετάσχουν πολλά αδέρφια, καθώς αρκετοί ποδοσφαιριστές θα ζήσουν το όνειρο συμμετοχής στο Μουντιάλ μαζί με τα αδέρφια τους, είτε ως συμπαίκτες είτε ως αντίπαλοι σε διαφορετικές χώρες.

Ντουέ: Το ταλέντο και ο μεγάλος αδερφός

Μια οικογενειακή περίπτωση που μάλιστα ήρθαν πρόωρα αντιμέτωποι σε φιλικό, είναι τα αδέρφια Ντουέ. Ο Ντεζιρέ είναι ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα στην Γαλλία και ο κάτοχος του Champions League πριν μερικές μέρες με την Παρί Σεν Ζερμέν, ενώ ο αδερφός του Γκουελά είναι αμυντικός και επέλεξε να εκπροσωπεί την Ακτή Ελεφαντοστού. Οι δυο τους ήρθαν αντιμέτωποι σε φιλική αναμέτρηση την Πέμπτη (4/6) με τον Γκουελά να σκοράρει και να βοηθάει την ομάδα του να επικρατεί των Γάλλων με 2-1.

Γουίλιαμς: Ο έμπειρος και ο πρωτάρης

Ένα άλλο, αρκετά γνωστό ζευγάρι που θα είναι αντίπαλοι είναι αυτό των αδερφών Γουίλιαμς. Ο Νίκο αγωνίζεται με την εθνική Ισπανίας και θα συμμετάσχει για πρώτη φορά σε Παγκόσμιο Κύπελλο, ενώ ο Ινιάκι είναι πιο έμπειρος με περισσότερες παραστάσεις σε μεγάλες διοργανώσεις και φοράει τα χρώματα της Γκάνας.

Οι άγνωστοι Σουτάρ

Μια ιδιαίτερη περίπτωση είναι αυτή των Σουτάρ. Η οικογένειά τους έχει ρίζες από Σκωτία και Αυστραλία και τα δυο αδέρφια επέλεξαν να εκπροσωπήσουν από μια χώρα ο καθένας. Ο Τζον θα εκπροσωπήσει την άπειρη σε Μουντιάλ, Σκωτία, ενώ ο Χάρι θα φορέσει την φανέλα της πολύ πιο «περπατημένης» στην διοργάνωση Αυστραλίας.

Μπρόμπει: Ο μικρός Οράνιε και ο μεγάλος αδερφός που θα ζήσει το όνειρο

Ο Μπράιαν Μπρόμπει θα συμμετάσχει στο Μουντιάλ με τους Οράνιε, όμως δεν θα είναι ο μόνος από την οικογένειά του που θα βρίσκεται στα γήπεδα της Αμερικής του Καναδά και του Μεξικό. Ο μεγάλος αδερφός του, Ντέρικ Λούκασεν, που αγωνίζεται στην Πάφο, κλήθηκε για πρώτη φορά στην εθνική ομάδα της Γκάνας στα 30 του και θα ζήσει και αυτός την τρομερή εμπειρία του να αγωνίζεται κανείς σε ένα Παγκόσμιο Κύπελλο.

Οι συμπαίκτες

Ας δούμε και αυτούς που θα αγωνιστούν για την ίδια χώρα. Ξεκινάμε φυσικά από τα αδέρφια Ερναντές. Ο Λούκας και ο Τεο είναι εδώ και χρόνια βασικά στελέχη των τρικολόρ και θα παρουσιαστούν πλάι πλάι σε ακόμα ένα Μουντιάλ. Ένα άλλο δίδυμο είναι αυτό των αδελφών Τίμπερ, καθώς οι δίδυμοι Γιούριεν και Κουίντεν θα ενισχύσουν την Ολλανδία στην προσπάθειά της να φτάσει ξανά στην κορυφή του κόσμου.

Οι «μικροί» που θα ζήσουν το όνειρό τους

Μερικές από τις μικρές χώρες της διοργάνωσης που θα ζήσουν το όνειρο του Παγκοσμίου Κυπέλλου είναι το Πράσινο Ακρωτήρι και το Κουρασάο. Οι Λάρος και Ντερόι Ντουάρτε θα συμμετάσχουν με το Ακρωτήρι ενώ οι αδερφοί Λεονάρντο και Ζουνίνιο Μπακούνα θα ενισχύσουν το Κουρασάο σε αυτή την πρώτη συμμετοχή τους σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου. Όπως και να έχει η φετινή διοργάνωση θα είναι διπλά ιδιαίτερη για αυτούς και ανεξαρτήτως αποτελέσματος θα την ζήσουν στο έπακρο και δεν θα την ξεχάσουν ποτέ.