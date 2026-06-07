Σπορ Ποδόσφαιρο Παγκόσμιο Κύπελλο Μουντιάλ

Έπος: Το Κουρασάο πάει Μουντιάλ με σχολικό λεωφορείο χωρίς παράθυρα

Με τον πιο απρόσμενο και αστείο τρόπο, το Κουρασάο μετρά αντίστροφα για το πρώτο Μουντιάλ της ιστορίας του.

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Η εθνική ομάδα του Κουρασάο ετοιμάζεται να γράψει ιστορία με την πρώτη συμμετοχή της σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου και δείχνει να απολαμβάνει κάθε στιγμή του ταξιδιού. Λίγες ημέρες πριν από τη σέντρα της διοργάνωσης, οι ποδοσφαιριστές του Ντικ Άντβοκαατ έκλεψαν τις εντυπώσεις με μια ξεχωριστή εμφάνιση που έγινε αμέσως viral στα social media.

Οι διεθνείς του Κουρασάο εμφανίστηκαν με ένα παλιάς κοπής λεωφορείο, που θύμιζε σχολικό πούλμαν, βαμμένο στα χρώματα της χώρας της Καραϊβικής. Αυτό που τράβηξε τα περισσότερα βλέμματα ήταν το μήνυμα στο μπροστινό μέρος του οχήματος, το οποίο έγραφε χαρακτηριστικά: «Συγγνώμη, φτάσαμε».

Το σχετικό βίντεο έκανε γρήγορα τον γύρο του διαδικτύου, με φιλάθλους από όλο τον κόσμο να σχολιάζουν θετικά την αυθεντικότητα και τη διάθεση των παικτών του Κουρασάο.

Στο Παγκόσμιο Κύπελλο, η ομάδα του Άντβοκαατ θα έχει δύσκολο έργο, καθώς συμμετέχει σε όμιλο με τη Γερμανία, το Εκουαδόρ και την Ακτή Ελεφαντοστού. Οι αγώνες της θα διεξαχθούν σε Χιούστον, Κάνσας Σίτι και Φιλαδέλφεια.

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Σπορ Ποδόσφαιρο Παγκόσμιο Κύπελλο Μουντιάλ

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