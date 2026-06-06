FIFA: Αλλαγή στην τελετή ανάκρουσης των εθνικών ύμνων

Η FIFA ανακοίνωσε ακόμα μια αλλαγή σχετικά με τις εθνικές ομάδες ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

Η Παγκόσμια Ομοσπονδία ποδοσφαίρου αλλάζει την τελετή ανάκρουσης των εθνικών ύμνων και πλέον θα συμμετέχουν άπαντες.

Τι σημαίνει αυτό;

Πριν από τη σέντρα όλοι οι παίκτες των δυο ομάδων θα συγκεντρώνονται στο κέντρο του γηπέδου, γύρω από τον κύκλο, για την ανάκρουση των εθνικών ύμνων. Δηλαδή, 52 ποδοσφαιριστές.

Ο Πρόεδρος, Τζάνι Ινφαντίνο, αναφέρει μεταξύ άλλων: «Και οι δύο ομάδες θα συγκεντρωθούν γύρω από το πανό που τοποθετείται στο κέντρο του γηπέδου για τους εθνικούς ύμνους, έτσι ώστε ο καθένας από αυτούς – και όχι μόνο οι βασικοί – να μπορεί να βιώσει το πλήρες συναίσθημα και την υπερηφάνεια της εκπροσώπησης της χώρας του στην μεγαλύτερη σκηνή του ποδοσφαίρου», αυτό γίνεται με στόχο όλοι οι φίλαθλοι που βρίσκονται στο γήπεδο να έχουν εικόνα των γεγονότων.

Ενώ πρόσθεσε: «Στρεφόμενοι ο ένας προς τον άλλον στο κέντρο του γηπέδου κατά την ανάκρουση των εθνικών ύμνων, οι παίκτες και οι διαιτητές θα δημιουργήσουν μια στιγμή ενότητας, υπερηφάνειας και συγκίνησης που θα ανήκει στις ομάδες και σε όλους τους θεατές».