Ολυμπιακός: Είχε ξεχάσει τι σημαίνει ήττα... Πρώτο αρνητικό αποτέλεσμα μετά από 73 ημέρες

Ο Παναθηναϊκός AKTOR ισοφάρισε τη σειρά των τελικών της Stoiximan GBL, αφού επικράτησε με 68-58 του Ολυμπιακού στο T-Center.

Οι «ερυθρόλευκοι» δεν εμφανίστηκαν όπως θα έπρεπε σε ένα τόσο σημαντικό παιχνίδι και γνώρισαν την ήττα από το «τριφύλλι». Το αποτέλεσμα αυτό έρχεται να «σπάσει» ένα εκπληκτικό σερί που τρέχουν από τις 24 Μαρτίου. Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν κατάφερε να σταματήσει τους πρωταθλητές Ευρώπης έπειτα από 73 ημέρες χωρίς ήττα.

Είχε ξεχάσει τι σημαίνει ήττα

Τελευταία φορά που ο Ολυμπιακός έφυγε από το γήπεδο με ήττα ήταν στο εκτός έδρας παιχνίδι με τη Βαλένθια και στη συνέχεια δεν κοίταξε ποτέ πίσω του. Τις επόμενες τέσσερις αγωνιστικές της regular season στην EuroLeague είχαν το απόλυτο 4/4 και τερμάτισαν πρώτοι στη βαθμολογία. Στη συνέχεια «σκούπισε» την Μονακό για να βρεθεί στο Final Four της Αθήνας, εκεί που με νίκες κόντρα σε Φενέρμπαχτσε και Ρεάλ Μαδρίτης κατέκτησε το τρόπαιο.

Στη Stoiximan GBL επίσης με τέσσερα θετικά αποτελέσματα κόντρα σε Κολοσσό Ρόδου και ΑΕΚ πήρε το εισιτήριο για τους τελικούς. Τελευταία φορά πριν βάλει «φρένο» στην ξέφρενη πορεία του νίκησε τον Παναθηναϊκό AKTOR στον πρώτο τελικό στο ΣΕΦ.

Πως ήρθε αύτη η ήττα

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα εμφανίστηκε στο ΟΑΚΑ μακρία από τις βασικές αρχές που μας έχει συνηθίσει χωρίς να πιάσει ούτε στο ελάχιστο τα στάνταρ της, όπως είπε ο τεχνικός της ομάδας μετά το τέλος της αναμέτρησης. Οι Πειραιώτες δεν βρήκαν λύσεις να σταματήσουν τον Χέϊζ Ντέιβις που πέτυχε 23π, ενώ οι Φουρνιέ και Χολ «πάλευαν» μόνοι τους.

Ο Γάλλος με 15 πόντους 7 ριπάουντ και 7 ασιστ ήταν ο «μαέστρος» στο επιθετικό κομμάτι με πολύτιμη προσφορά και από τον Αμερικανό ψηλό, ο οποίος έδωσε σημαντικές λύσεις και στις δυο πλευρές του παρκέ.

Οι «πράσινοι» κυριάρχησαν στην άμυνα από τα μέσα τις δεύτερης περιόδου και μέτα, κρατώντας τον Ολυμπιακό στους 58 πόντους. Βέβαια μπορεί και πάλι να είχαν χαμηλά ποσοστά με 41% εντός πεδιάς αλλά τα 14 λάθη των αντιπαλών οδήγησαν σε εύκολα καλάθια.

Επόμενη αναμέτρηση των δύο ομάδων τη Δευτέρα (7/6, 21:00) στο ΣΕΦ.