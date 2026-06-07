Σπορ Ολυμπιακός Basket League Μπάσκετ

Ολυμπιακός: Οι Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος βρέθηκαν στη προπόνηση της ομάδας

Με τους δύο προέδρους της ΚΑΕ ολοκληρώθηκε σήμερα η προπόνηση του Ολυμπιακού ενόψει του αυριανού 3ου τελικού με τον Παναθηναϊκό ΑΚΤΟΡ.

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Μετά από την ήττα στο 2ο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό ΑΚΤΟΡ, αλλά και όσα συνέβησαν εξωαγωνιστικά από αυτό, οι Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος, παρακολούθησαν τη προπόνηση του Ολυμπιακού και στο τέλος μίλησαν και στους παίκτες.

Πιθανόν η ομιλία έχει να κάνει με την τόνωση του ηθικού και να μπορέσουν να κρατήσουν τους παίκτες τους συγκεντρωμένους μόνο στο μπασκετικό κομμάτι.

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Σπορ Ολυμπιακός Basket League Μπάσκετ

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