ΚΑΕ Ολυμπιακός για Γιαννακόπουλο: « Ο influencer σε δράση...»

Συνεχίζεται η μεγάλη διαμάχη μεταξύ ΚΑΕ Ολυμπιακού και ΚΑΕ Παναθηναϊκού μετά το 2ο παιχνίδι της σειράς των τελικών της Stoiximan Basket League, με την «ερυθρόλευκη» πλευρά να ανεβάσει βίντεο με τον ισχυρό άνδρα της πράσινης ΚΑΕ, από τη στιγμή που βρέθηκε στα court-seats του Τelekom Center γράφοντας:

« O influencer σε δράση... Vol άπειρο»