Σπορ Ολυμπιακός Παναθηναϊκός Basket League Μπάσκετ

ΚΑΕ Ολυμπιακός για Γιαννακόπουλο: « Ο influencer σε δράση...»

Ο μπασκετικός Ολυμπιακός δημοσίευσε στα social media βίντεο με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο όταν καθόταν στα court-seats.

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Συνεχίζεται η μεγάλη διαμάχη μεταξύ ΚΑΕ Ολυμπιακού και ΚΑΕ Παναθηναϊκού μετά το 2ο παιχνίδι της σειράς των τελικών της Stoiximan Basket League, με την «ερυθρόλευκη» πλευρά να ανεβάσει βίντεο με τον ισχυρό άνδρα της πράσινης ΚΑΕ, από τη στιγμή που βρέθηκε στα court-seats του Τelekom Center γράφοντας: 

« O influencer σε δράση... Vol άπειρο»

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Σπορ Ολυμπιακός Παναθηναϊκός Basket League Μπάσκετ

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