Παναθηναϊκός ΑΚΤΟR: Θα έχει κανονικά τον κόσμο του στο Game 4 - Τι προβλέπει ο κανονισμός

Μετά τα όσα στιγμάτισαν τον δεύτερο τελικό της Stoiximan GBL όπου ο Παναθηναϊκός επικράτησε του Ολυμπιακού με 68-58 και έφερε τη σειρά στo 1-1, προέκυψε ο κίνδυνος τιμωρίας της έδρας των «τριφυλλιού» με μία αγωνιστική ύστερα από τα όλαόσα γράφτηκαν στο φύλλο αγώνα.

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ζήτησε κεκλεισμένων των θυρών για μία αγωνιστική στο «τριφύλλι», που όμως με βάση τους κανονισμούς της ΔΕΑΒ θα ισχύει από τη νέα σεζόν και όχι στο Game 4.

Ο Αθλητικός Δικαστής του ΕΣΑΚΕ αναμένεται να καλέσει άμεσα για απολογία την ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR, πιθανόν την Κυριακή (7/6) ή την Δευτέρα (8/6) και η απόφαση θα είναι άμεση. Σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις και βάσει του φύλλου αγώνα κινδυνεύει με τιμωρία ο ιδιοκτήτης της ομάδας, Δημήτρης Γιαννακόπουλος, με την ποινή σε αυτή την περίπτωση να έχει άμεση εφαρμογή.



Τι αναφέρει η ΔΕΑΒ

«γ) Σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 41Α και 120, παρ. 2, περ. γ), εδάφιο β., του νόμου 2725/1999, όπως ισχύει, οι σχετικές κυρώσεις που επιβάλλει η ΔΕΑΒ εκτίονται την επομένη από την έκδοσή τους αγωνιστική ημέρα κατά την οποία το σωματείο, ή η ΑΑΕ (και εν προκειμένω η ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ) είναι γηπεδούχος, εκτός (όπως συμβαίνει στην κρινόμενη περίπτωση) εάν μεταξύ της έκδοσης της απόφασης και της τέλεσης του αγώνα μεσολαβεί χρονικό διάστημα μικρότερο από 5 ημέρες, όποτε η πράξη της ΔΕΑΒ εκτελείται την μεθεπόμενη αγωνιστική»