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Η ώρα και το κανάλι του Game 3 ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό AKTOR για την GBL

Πού θα δείτε τον 3ο τελικό της Stoiximan GBL για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό AKTOR.

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«Πράξη» 3η στους τελικούς της Stoiximan GBL. Ο Ολυμπιακός υποδέχεται στο ΣΕΦ τον Παναθηναϊκό AKTOR, στο Game 3 της σειράς για την ανάδειξη του φετινού πρωταθλητή. Οι «πράσινοι» έκαναν το 1-1 μέσα στο T-Center πριν από μερικές ημέρες, σε μια ακόμα μεταξύ τους σειρά με αρκετό παρασκήνιο από εξωαγωνιστικούς παράγοντες. 

Η αναμέτρηση ξεκινάει στις 21:00 και θα μεταδοθεί από το ERT Sport 2.

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