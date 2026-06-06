Παναθηναϊκός AKTOR - Ολυμπιακός: Τι αναφέρει το φύλλο αγώνα για τον Γιαννακόπουλο

Ο Παναθηναϊκός AKTOR μπορεί να επικράτησε του Ολυμπιακού στο δεύτερο τελικό αλλά μετά το τέλος τις αναμέτρησης είχαμε ανακοινώσεις και από τις δυο ομάδες.

Μάλιστα, στο φύλλο αγώνα καταγράφονται όσα συνέβησαν στο T-Center κατά τη διάρκεια του δεύτερου τελικού, όπως υβριστικά συνθήματα αλλά και οι αντιδράσεις του ιδιοκτήτη της «πράσινης ΚΑΕ, Δημήτρη Γιαννακόπουλου.

Επίσης, φαίνεται πως οι διατητές έχουν τονίσει τόσο την διακοπή που έγινε μέχρι να ηρεμήσουν τα «πνεύματα», όσο και την εντολή που δόθηκε ώστε ο ισχυρός άνδρας του Παναθηναϊκού να απομακρυνθεί από τα court-seats. Σε αντίθετη πείποτωση θα είχαμε διακοπή του τελικού.

Το φύλλο αγώνα

«Παρατηρήσεις διαιτητών

Κατά την ανάκρουση του εθνικού ύμνου ακούστηκε το σύνθημα από οπαδούς της Α ομάδας εν χορώ και παρατεταμένα «πού... πού... ξύλο στον πού... τον θρύλο».

Κατά τη διάρκεια τάιμ άουτ 33:4 πριν τη λήξη του Β τετάρτου ο κ. Γιαννακόπουλος Δημήτριος, ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, ο οποίος καθόταν στα court side seats, εισέβαλε στον αγωνιστικό χώρο κινούμενος απειλητικά εναντίον των διαιτητών και χειρονομώντας διαρκώς. Φτάνοντας στο σημείο που ήταν οι διαιτητές, πλησίασε στα δύο μέτρα προς αυτούς και είπε τα εξής: «Δεν δίνετε τεχνική ποινή στον Μπαρτζώκα, τους κάνετε τσιμπ... και γαμ...». Στο σημείο αυτό ο αγώνας διεκόπη για τέσσερα λεπτά, ενημερώσαμε άμεσα τον κομισάριο και δόθηκε εντολή απομάκρυνσής του από τον αγωνιστικό χώρο και παράλληλα έγινε προειδοποίηση ότι στην επόμενη εισβολή του οποιουδήποτε ο αγώνας θα διακοπεί οριστικά.

Στο Q1 03:08, Q2 στο 05:04 και στο Q3 στο 01:44 ακούστηκε από οπαδούς της Α ομάδας εν χορώ και παρατεταμένα «Λιόλιο μπιν... πουτ... γιε».

Στο Q4 03:25 ακούστηκε το σύνθημα εν χορώ και παρατεταμένα «Μπαρτζώκα μπιν.. πουτ... γιε».

Στο Q2 33:04 ακούστηκε το σύνθημα από τους οπαδούς της Α ομάδας «Λεπενιώτη η μάν... σου στις πίπ... είναι πρώτη».

Κατά τη διάρκεια του αγώνα ακούστηκε περιοδικά από οπαδούς της Α ομάδας εν χορώ και παρατεταμένα «Γαμ... ο Λιόλιος, γαμ... ο Χαρδαλιάς, γαμ... ο Μητσοτάκης ο παλιοπ....».