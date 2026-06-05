Πυρά Λεπενιώτη για το Game 2: «Ντροπή για το μπάσκετ, ο Γιαννακόπουλος κυνηγούσε τους διαιτητές»

Άστραψε και... βρόντηξε ο γενικός διευθυντής της ΚΑΕ Ολυμπιακός, Νίκος Λεπενιώτης κατά τη διάρκεια δηλώσεων που παραχώρησε κατά τη διάρκεια του ημιχρόνου του 2ου τελικού κόντρα στον Παναθηναϊκό AKTOR.

Το στέλεχος της «ερυθρόλευκης» ΚΑΕ τοποθετήθηκε σχετικά με την ένταση που σημειώθηκε πριν από την ανάπαυλα, ανάμεσα σε Δημήτρη Γιαννακόπουλο και Γιώργο Μπαρτζώκα, αναφέροντας μεταξύ άλλων πως «είναι ντροπιαστική μέρα για το μπάσκετ» ρίχνοντας «ευθείες» βολές προς τον ιδιοκτήτη του «τριφυλλιού» για τις παρεμβάσεις του.

«Λυπάμαι πάρα πολύ γι' αυτό που ζήσαμε. Είναι ντροπιαστική μέρα για το μπάσκετ. Είδαμε τον κ. Γιαννακόπουλο να εισέρχεται στο γήπεδο, να φτάνει στο ένα μέτρο από τους διαιτητές και να τους κυνηγάει. Δεν καταλαβαίνω πως επιτρέπονται το 2026 τέτοια πράγματα. Είναι ντροπή για το μπάσκετ και για τις δύο μεγάλες ομάδες. Ενημερώθηκα ότι η ΕΡΤ δεν έδειξε τίποτα. Αν συνέβη αυτό είναι κι αυτό ντροπή. Αν η ΕΡΤ δεν δείχνει τι γίνεται μέσα στο γήπεδο, τι πρέπει να δείχνει. Είναι κι αυτό ντροπή», δήλωσε χαρακτηριστικά.

«Ζήσαμε μια χούντα»

Μετά τη λήξη του 2ου τελικού μεταξύ των δυο «αιωνίων» ο Νίκος Λεπενιώτης βρέθηκε ξανά μπροστά στην κάμερα της ΕΡΤ αυτή τη φορά εξαπολύοντας πυρά απέναντι στην στάση που διατήρησε το κρατικό κανάλι.

Αναλυτικά όσα είπε ο Νίκος Λεπενιώτης μετά τη λήξη του παιχνιδιού:

«Γινόμαστε μάρτυρες ενός επαναλαμβανόμενου μοτίβου στα ματς στο ΟΑΚΑ. Δυστυχώς γιατί ο ελληνικός φίλαθλος κόσμος δεν είδα από την ΕΡΤ την είσοδο του Γιαννακόπουλο στο παρκέ και το κυνήγι στους διαιτητές του αγώνα, τους έφτασε μέχρι το κέντρο του γηπέδου, την επίθεση που έκανε, φραστική αλλά και σωματική.

Δυστυχώς δεν κατάφερε ο φίλαθλος κόσμος να την δει από την ΕΡΤ. Έχουμε να καταγγείλουμε την είσοδο του Γιαννακόπουλου. Πρέπει να καταγγείλουμε και τη δημόσια τηλεόραση, για την οποία είμαστε απογοητευμένοι, γιατί ζήτησα να κάνω δηλώσεις πριν την έναρξη του ημιχρόνου να κάνω live δηλώσεις, περίμενα πολύ ώρα, με ενημερώσανε ότι είμαστε live κι από ότι πληροφορήθηκα αυτές οι δηλώσεις έπαιξαν στο τέλος του αγώνα.

Είναι τραγική αυτή η στάση της ΕΡΤ κι ελπίζω να μην έχει σχέση ότι ο σχολιαστής του αγώνα εδώ και λίγες ημέρες αποτελεί υπάλληλο του κ. Δημήτρη Γιαννακόπουλου. Έχουμε κάνει σχετικές ενημερώσεις της ΕΡΤ, δυστυχώς ζήσαμε σήμερα μία στιγμή χούντας. Θα ήθελα να ενημερώσω ότι με βάση το κανονισμό της ΔΕΑΒ η είσοδος παράγοντα ή φιλάθλου κατά τη διάρκεια του αγώνα, είναι τιμωρία για την ομάδα 1 με 3 αγωνιστικές. Είμαστε σίγουροι και περιμένουμε από την ΔΕΑΒ και τον κύριο Βρουτση να κάνουν αυτό που πρέπει.

Έχουμε ενημερώσει τους αθλητικούς εισαγγελείς, έχουν καταγραφεί τα πάντα, λυπάμαι πολύ που δύο εβδομάδες μετά από τη διοργάνωση του final four και μιας γιορτής, με χιλιάδες φίλους του Ολυμπιακού να γιορτάζουν τη κατάκτηση της Euroleague και σεβάστηκαν το γήπεδο του μεγάλου μας αντιπάλου, σήμερα να ζούμε αυτές τις πρωτοφανείς καταστάσεις. Ελπίζουμε η πολιτεία να λάβει τα μέτρα που πραγματικά θα λύσει τέτοιες συμπεριφορές και θα αφήσουν τους αθλητές να παίξουν μπάσκετ».