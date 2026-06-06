Σπορ Ολυμπιακός Παναθηναϊκός Basket League Μπάσκετ

ΚΑΕ Ολυμπιακός: «Ζητά απαγόρευση εισόδου στα γήπεδα και πρόστιμο στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο»

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός με επίσημη ανακοίνωση ζητάει την τιμωρία του Δημήτρη Γιαννακόπουλου για όσα έγιναν στο Game 2 στο Τ- Center.

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Μετά τα όσα συνέβησαν στο 2ο παιχνίδι των τελικών της Basket League, η επίσημη ιστοσελίδα της ΚΑΕ Ολυμπιακός ζητά να απαγορευτεί η είσοδος στον ισχυρό άνδρα της ΚΑΕ Παναθηναϊκός και να πληρώσει πρόστιμο ύψους 100.000 ευρώ. 

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

« Με τη σημερινή καταγγελία της προς τον Αθλητικό Δικαστή του ΕΣΑΚΕ, η ΚΑΕ Ολυμπιακός ζητά την επιβολή διετούς απαγόρευσης εισόδου στα γήπεδα και προστίμου 100.000 ευρώ στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, επικαλούμενη και τις επιβαρυντικές περιστάσεις της υποτροπής που προβλέπει ο Πειθαρχικός Κώδικας.
 Επιπλέον, ζητά για τον ίδιο λόγο την επιβολή προστίμου 100.000 ευρώ και στην ΚΑΕ Παναθηναϊκός».

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Σπορ Ολυμπιακός Παναθηναϊκός Basket League Μπάσκετ

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