ΚΑΕ Ολυμπιακός: «Ζητά απαγόρευση εισόδου στα γήπεδα και πρόστιμο στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο»

Μετά τα όσα συνέβησαν στο 2ο παιχνίδι των τελικών της Basket League, η επίσημη ιστοσελίδα της ΚΑΕ Ολυμπιακός ζητά να απαγορευτεί η είσοδος στον ισχυρό άνδρα της ΚΑΕ Παναθηναϊκός και να πληρώσει πρόστιμο ύψους 100.000 ευρώ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

« Με τη σημερινή καταγγελία της προς τον Αθλητικό Δικαστή του ΕΣΑΚΕ, η ΚΑΕ Ολυμπιακός ζητά την επιβολή διετούς απαγόρευσης εισόδου στα γήπεδα και προστίμου 100.000 ευρώ στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, επικαλούμενη και τις επιβαρυντικές περιστάσεις της υποτροπής που προβλέπει ο Πειθαρχικός Κώδικας.

Επιπλέον, ζητά για τον ίδιο λόγο την επιβολή προστίμου 100.000 ευρώ και στην ΚΑΕ Παναθηναϊκός».