Σπορ Παναθηναϊκός Ολυμπιακός Basket League Μπάσκετ

Γιαννακόπουλος για Μπαρτζώκα: «Λίγη υπομονή μόνο, διότι το υλικό είναι ΑΤΕΛΕΙΩΤΟ»

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος σε ανάρτηση στα social media αναφέρθηκε ξανά στον προπονητή του Ολυμπιακού για όσα έγιναν στο T- Center.

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Λίγες ώρες μετά το ντέρμπι του δεύτερου τελικού της Stoiximan GBL, όπου ο Παναθηναϊκός νίκησε και ισοφάρισε τη σειρά με τον Ολυμπιακό, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ενημέρωσε μέσω ανάρτησής του στα social media ότι ετοιμάζει βίντεο που όπως ενημερώνει θα είναι αποκαλυπτικό και το υλικό του ατελείωτο. Πρωταγωνιστής αυτού θα είναι ο Γιώργος Μπαρτζώκας.

Όλα αυτά έχουν να κάνουν με ότι έγινε χθες στο «T-Center», με τους Πειραιώτες να έχουν πολλά παράπονα από το κ. Γιαννακόπουλο και να ζητούν μάλιστα τη τιμωρία του, αλλά και ο ίδιος να έχει πολλά παράπονα από τον προπονητή τους.

«Επίσης, εδώ και κάποιες ώρες ετοιμάζεται ένα βίντεο με όλες τις εντός γηπέδου αλλά και γύρω-γύρω (κάγκελα κτλ.) φορές που έχει μείνει ΑΤΙΜΩΡΗΤΟΣ, σε αντίθεση με άλλους ανθρώπους του μπάσκετ που τιμωρούνται πάντα παραδειγματικά.

Λίγη υπομονή μόνο, διότι το υλικό είναι ΑΤΕΛΕΙΩΤΟ», έγραψε χαρακτηριστικά ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος

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Έπειτα αναφέρθηκε και στο μικρό επεισόδιο που είχε ο Γιώργος Μπαρτζώκας με τον Σάββα Αρώνη: 

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Σπορ Παναθηναϊκός Ολυμπιακός Basket League Μπάσκετ

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