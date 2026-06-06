Γιαννακόπουλος για Μπαρτζώκα: «Λίγη υπομονή μόνο, διότι το υλικό είναι ΑΤΕΛΕΙΩΤΟ»

Λίγες ώρες μετά το ντέρμπι του δεύτερου τελικού της Stoiximan GBL, όπου ο Παναθηναϊκός νίκησε και ισοφάρισε τη σειρά με τον Ολυμπιακό, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ενημέρωσε μέσω ανάρτησής του στα social media ότι ετοιμάζει βίντεο που όπως ενημερώνει θα είναι αποκαλυπτικό και το υλικό του ατελείωτο. Πρωταγωνιστής αυτού θα είναι ο Γιώργος Μπαρτζώκας.

Όλα αυτά έχουν να κάνουν με ότι έγινε χθες στο «T-Center», με τους Πειραιώτες να έχουν πολλά παράπονα από το κ. Γιαννακόπουλο και να ζητούν μάλιστα τη τιμωρία του, αλλά και ο ίδιος να έχει πολλά παράπονα από τον προπονητή τους.

«Επίσης, εδώ και κάποιες ώρες ετοιμάζεται ένα βίντεο με όλες τις εντός γηπέδου αλλά και γύρω-γύρω (κάγκελα κτλ.) φορές που έχει μείνει ΑΤΙΜΩΡΗΤΟΣ, σε αντίθεση με άλλους ανθρώπους του μπάσκετ που τιμωρούνται πάντα παραδειγματικά.

Λίγη υπομονή μόνο, διότι το υλικό είναι ΑΤΕΛΕΙΩΤΟ», έγραψε χαρακτηριστικά ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος.

Έπειτα αναφέρθηκε και στο μικρό επεισόδιο που είχε ο Γιώργος Μπαρτζώκας με τον Σάββα Αρώνη: