ΚΑΕ Ολυμπιακός: Ζητάει τον αποκλεισμό από τα γήπεδα για τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο για 5 έτη

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Στη χθεσινή ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός, ζητούσαν την απαγόρευση εισόδου στα γήπεδα για τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο για 2 έτη. Σήμερα κάνουν νέα καταγγελία ζητώντας τα χρόνια να αυξηθούν σε 5.

Επιπλέον οι «ερυθρόλευκοι» επιθυμούν μία αγωνιστική κεκλεισμένων των θυρών στο T-Center.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ

«Η ΚΑΕ Ολυμπιακός προχώρησε χθες (06/06) σε καταγγελία ενώπιον της ΔΕΑΒ για τα έκτροπα που έλαβαν χώρα στον αγώνα της Παρασκευής.

Ζητά την επιβολή διοικητικής κύρωσης μίας αγωνιστικής κεκλεισμένων των θυρών σε βάρος της ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Επιπλέον, ζητά την επιβολή συνολικού προστίμου ύψους 100.000 ευρώ στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, καθώς και την απαγόρευση εισόδου του στα γήπεδα για πέντε έτη».