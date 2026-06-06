Κοκκίνησαν την Αλγερία: Οι τρομεροί πανηγυρισμοί για το 10ο πρωτάθλημα της MC Alger

Η ομάδα από το Αλγέρι, την πρωεύουσα της αφρικάνικης χώρας παρέμεινε στην κορυφή και οι οπαδοί της μετέτρεψαν την πόλη σε γήπεδο. Η MC Αλζέρ κατέκτησε το δέκατο πρωτάθλημα Αλγερίας στην ιστορία της και τρίτο σερί.

Συγκεκριμένα, από την Παρασκευή 05/06 ξεκίνησε τριήμερο φεστιβάλ εκδηλώσεων που σηματοδοτήθηκε με σόου καπνογόνων και πυροτεχνημάτων σε κάθε δρόμο.

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