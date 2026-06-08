Νταβίντ Λουίζ: «Απ' τις χειρότερες στιγμές της καριέρας μου το 7-1 από τη Γερμανία»

Ο πολύπειρος αμυντικός, Νταβίντ Λουίζ ο οποίος πλέον αγωνίζεται στο «νησί της Αφροδίτης» με τη φανέλα της Πάφου, κλήθηκε να ξαναφέρει στο μυαλό του εκείνο το εφιαλτικό βράδυ, όπου για τα ημιτελικά του Μουντιάλ η Γερμανία είχε διαλύσει την Βραζιλία με 7-1.

Ρωτήθηκε και άλλες ερωτήσεις σε σχέση με εκείνο το Μουντιάλ αλλά και το φετινό:

Αναλυτικά όσα ανέφερε για το παιχνίδι με την Γερμανία:

«Θεωρώ ότι ήταν μία από τις χειρότερες στιγμές της καριέρας μου. Προσωπικά, θεωρώ ότι ήμουν ένας από τους καλύτερους παίκτες εκείνου του τουρνουά μέχρι εκείνη τη στιγμή. Αλλά μετά από ένα τέτοιο παιχνίδι όλοι μας υποφέραμε. Νομίζω ότι μετά από εκείνο το παιχνίδι, πολλοί παίκτες, και το ίδιο ίσχυε και για μένα, προσπαθήσαμε να βελτιωθούμε και να μάθουμε από εκείνη τη βραδιά. Κατέκτησα περισσότερα τρόπαια μετά από εκείνο το παιχνίδι απ’ ό,τι πριν από αυτό. Οπότε, ακόμα και στις δύσκολες στιγμές, μπορούμε να μαθαίνουμε και να βελτιώνουμε τον εαυτό μας.

Αλλά φυσικά, πάντα θα είναι κάτι που δεν είναι ευχάριστο να το σκέφτεσαι και κάτι που πονάει πολύ, γιατί ο βασικός μας στόχος σε εκείνο το τουρνουά ήταν να προσπαθήσουμε να το κερδίσουμε για τον λαό της Βραζιλίας. Αυτό ήταν».

Για το εκπληκτικό γκολ που είχε πετύχει με τη Κολομβία από εκτέλεση φάουλ:

«Πίστευα ότι μπορούσα να σκοράρω από εκεί γιατί τότε προπονούμουν πολύ στα ελεύθερα χτυπήματα, βαρούσα 30-40 φάουλ την ημέρα στη προπόνηση».

Για το ότι δεν κλήθηκε μετά από εκείνο του Μουντιάλ στην εθνική Βραζιλίας:

«Δεν ξέρω. Νομίζω ότι πρέπει να ρωτήσετε τον προπονητή. Αλλά νομίζω πως μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο, μέχρι το επόμενο, αγωνίστηκα στην Παρί και στην Τσέλσι. Σε αυτά τα τέσσερα χρόνια, ή τρία χρόνια, ήμουν στην καλύτερη ενδεκάδα των διοργανώσεων που αγωνιζόμουν.

Κατέκτησα τίτλους και νομίζω ότι έκανα ό,τι μπορούσα για να είμαι εκεί. Αλλά στο τέλος της ημέρας, ο προπονητής είναι αυτός που αποφασίζει ποιος πρέπει να βρίσκεται εκεί και ποιος όχι.

Νομίζω ότι είναι μέρος της δουλειάς μας. Θεωρώ πως έκανα αυτό που μπορούσα να κάνω. Δηλαδή απέδιδα μέσα στο γήπεδο. Αλλά μετά υπάρχει ένας ηγέτης που αποφασίζει ποιος θα πάει».