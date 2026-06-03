Παγκόσμιο Κύπελλο: Ανησυχία για κενές θέσεις στον πρώτο αγώνα των ΗΠΑ

Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής φιλοξενούν το φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο και ο κόσμος περιμένει πως και πως το πρώτο παιχνίδι της χώρας απέναντι στην Παραγουάη στις 13 Ιουνίου στο SoFi Stadium του Λος Άντζελες.

Βέβαια υπάρχει αρκετά μεγάλη πιθανότητα το γήπεδο να μην είναι γεμάτο σε αυτό το σημαντικό παιχνίδι της διοργανώτριας χώρας. Όπως αναφέρει δημοσίευμα του Athletic λίγες ημέρες πριν από το παιχνίδι υπάρχουν 3.500 απούλητα εισιτήρια, όπως και άλλα 6.500 στη σελίδα μεταπωλήσεων της FIFA. Επομένως αν δεν πωληθούν θα μιλάμε για πάνω από 10.000 κενές θέσεις σε ένα στάδιο χωρητικότητας 70.000 ανθρώπων.

Οι λόγοι φαίνεται να είναι οι προφανείς, καθώς η FIFA έχει δεχτεί κριτική αναφορικά με τις τιμές των εισιτηρίων, οι οποίες για το εν λόγω παιχνίδι ξεκινούν από τα 1.120 δολάρια δηλαδή 963 ευρώ, ενώ το πιο ακριβό φτάνει στα 2.735 δολάρια δηλαδή 2.353 ευρώ.