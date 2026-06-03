«Βόμβα» στο Μουντιάλ πριν καν ξεκινήσει: Ποδοσφαιριστές εξετάζονται για ύποπτες κίτρινες κάρτες

Ένα δημοσίευμα της Athletic ήρθε να δημιουργήσει σάλο πριν την έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου, καθώς δύο ποδοσφαιριστές που έχουν συμπεριληφθεί στις αποστολές των εθνικών τους ομάδων φαίνεται πως είναι μπλεγμένοι σε σκάνδαλο κίτρινων καρτών.

Η πασίγνωστη ιστοσελίδα αναφέρει πως οι ποδοσφαιριστές βρίσκονται υπό εξέταση από ανεξάρτητο φορέα καταπολέμησης της διαφθοράς χωρίς όμως να αποκαλύπτει τα ονόματά τους. Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν αφορούν πιθανή χειραγώγηση περιστατικών κατά την διάρκεια αγώνα για να δεχθούν κίτρινη κάρτα.

Σύμφωνα με την έρευνα, στην πρώτη περίπτωση ο ποδοσφαιριστής επιδίωξε να δεχθεί κίτρινη κάρτα για να τις συμπληρώσει και να εκτίσει την ποινή του πριν από κρίσιμο ντέρμπι και όπως αναφέρει η αγγλική ιστοσελίδα, η συγκεκριμένη πληροφορία είχε διαρρεύσει σε κύκλο παιχτών στοιχήματος με αποτέλεσμα να προκληθεί υψηλός τζίρος στην αγορά για το συγκεκριμένο γεγονός.

Η δεύτερη περίπτωση αφορά ποδοσφαιριστή ο οποίος δέχθηκε κάρτα στο πρώτο ημίχρονο μιας αναμέτρησης τον προηγούμενο μήνα και όπως αναφέρει το σάιτ, δύο διαφορετικές στοιχηματικές εταιρείες κατέγραψαν ύποπτη δραστηριότητα γύρω από το συγκεκριμένο ενδεχόμενο. Αξίζει να αναφερθεί πως ο παίκτης έκανε τρία φαουλ μέσα σε πέντε λεπτά, γεγονός που δείχνει πως ήθελε να αντικρίσει την κάρτα.

Όπως φαίνεται τα... παρατράγουδα αρχίσανε πριν καν ξεκινήσει το Μουντιαλ και οι δυο ποδοσφαιριστές θα είναι υπό στενή παρακολούθηση καθ'όλη την διάρκεια της διοργάνωσης.