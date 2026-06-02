Δεν άντεξε ο Αντσελότι: Ο οικογενειακός λόγος που «λύγισε» τον προπονητή της εθνικής Βραζιλίας

Η εθνική Βραζιλίας είναι έτοιμη για το Παγκόσμιο Κύπελλο υπό τις οδηγίες του Κάρλο Αντσελότι θα κληθεί να διεκδικήσει το έκτο της Παγκοσμίου Κυπέλλου και μάλιστα στη χώρα όπου 32 χρόνια πριν, το 1994, είχε σηκώσει το τέταρτο εξ αυτών.

Λίγο πριν την έναρξη της μεγαλύτερης διοργάνωσης εθνικών ομάδων στον κόσμο, ο Ιταλός προπονητής μίλησε στην εκπομπή «Domingao». Εκεί που ο θρυλικός προπονητής μιλούσε για το ποδόσφαιρο και για το επερχόμενο Μουντιάλ, οι συντελεστές της εκπομπής του είχαν μια έκπληξη. Αυτή ήταν ένα βίντεο με τα εγγόνια του, τα οποία του έστελναν ευχές μαζί με την αγάπη τους για το Παγκόσμιο Κύπελλο, με αποτέλεσμα ο γενικά ανέκφραστος προπονητής, να λυγίσει.

Το πρώτο του εγγόνι ανέφερε: «Παππού, είμαστε όλοι μαζί σου. Ελπίζω να κατακτήσεις το Παγκόσμιο Κύπελλο, ελπίζω να νικήσουμε την Γαλλία και την Ισπανία» ενώ ήρθε το επόμενο που τον «έσπασε» λέγοντας του: «Καλή τύχη στο παγκόσμιο Κύπελλο, παππού. Σε αγαπάμε». Το τρίτο και τελειωτικό... χτύπημα ήρθε από το τελευταίο εγγόνι του που του είπε: «Παππού σε αγαπάμε τόσο πολύ! Πήγαινε εκεί πέρα και νίκησε στο Παγκόσμιο Κύπελλο».

Ο 66χρονος τεχνικός έχει συνηθίσει να παρουσιάζεται ψυχρός και ανέκφραστος μέσα στο γήπεδο, επομένως αυτή η ανθρώπινη στιγμή του έκανε τον γύρο του κόσμου και τον έκανε ακόμα πιο αγαπητό.