Επικός Ροντινέι έστειλε μήνυμα στον Αντσελότι: «Που είσαι φίλε; - Είμαι ακόμα Βραζιλιάνος»

Ο Ροντινέι ξεκίνησε τις διακοπές του μετά τις αγωνιστικές υποχρεώσεις με τον Ολυμπιακό και ταξίδεψε στην Λισαβόνα για να παρακολουθήσει μια συναυλία του Bad Bunny.

Αφού διασκέδασε, βρήκε αφορμή και έκανε μια δημοσίευση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, στην οποία... ψάχνει τον Αντσελότι γράφοντας στην λεζάντα: «Αντσελότι που είσαι φίλε;».

Μάλιστα στην συνέχεια ακολούθησε και δεύτερη ανάρτηση στην οποία ο ακραίος μπακ-χαφ του Ολυμπιακού φοράει μια φανέλα της «σελεσάο» και καλεί τον Αντσελότι να τον καλέσει στην εθνική για το Μουντιάλ, υπενθυμίζοντάς του ότι είναι ακόμα Βραζιλιάνος.

«Αντσελότι δες αυτό !! Ο RodiLindo είναι ακόμα Βραζιλιάνος, ακόμα υπάρχει χρόνος. Καλημέρα» ανέφερε χαρακτηριστικά.