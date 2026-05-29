Premier League καλεί Τζολάκη: Λιντς και Χαλ «ζυγίζουν» πρόταση στον Ολυμπιακό

Ο μεταγραφικός σχεδιασμός του Ολυμπιακού βρίσκεται ήδη σε πλήρη εξέλιξη ενόψει της νέας σεζόν, με τους «ερυθρόλευκους» να αναμένεται να προχωρήσουν σε αρκετές αλλαγές στο ρόστερ τους. Την ίδια ώρα, όμως, έντονο είναι και το ενδιαφέρον από το εξωτερικό για ποδοσφαιριστές της ομάδας.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Transferfeed, δύο αγγλικές ομάδες έχουν βάλει στο στόχαστρό τους τον Κωνσταντή Τζολάκη. Ο λόγος για τη Λιντς και τη Χαλ, οι οποίες εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο να κινηθούν για την απόκτηση του νεαρού τερματοφύλακα.

🚨 Leeds United has Konstantinos Tzolakis on its list and is considering whether to make an offer to Olympiacos.https://t.co/873wbOOKd3#Olympiacos #LeedsUnited #SuperLeagueGR #PremierLeague — TransferFeed (@transferfeedcom) May 28, 2026

Η Λιντς κατάφερε να εξασφαλίσει την παραμονή της στην Premier League και σχεδιάζει ενίσχυση σε αρκετές θέσεις, ενώ η Χαλ, που πανηγύρισε την άνοδό της στη μεγάλη κατηγορία, αναζητά ποιοτικές λύσεις ώστε να παρουσιαστεί ανταγωνιστική στην επιστροφή της στα «σαλόνια».

Στον Ολυμπιακό παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις, ωστόσο δεν εμφανίζονται διατεθειμένοι να μπουν εύκολα σε διαδικασία διαπραγμάτευσης. Οι Πειραιώτες κοστολογούν τον Τζολάκη στα 20 εκατομμύρια ευρώ, με το συμβόλαιό του να έχει διάρκεια έως το καλοκαίρι του 2027.