Ο Βαγγέλης Μαρινάκης ανάμεσα στην ελίτ του αθλητισμού και των επιχειρήσεων

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης βρέθηκε στο επίκεντρο ενός από τα πιο κλειστά και υψηλού επιπέδου gatherings του παγκόσμιου αθλητισμού, συμμετέχοντας στο «First Annual Exclusive UEFA Champions League Dinner», που πραγματοποιήθηκε στη Βουδαπέστη στο περιθώριο του τελικού του Champions League.

Το private dinner οργανώθηκε από τον πρόεδρο της UEFA, Αλεξάντερ Τσέφεριν, τον ισχυρό άνδρα της Παρί Σεν Ζερμέν και της ECA, Νάσερ Αλ Κελαϊφί, αλλά και τον ιδρυτή και CEO της Fanatics, Μάικλ Ρούμπιν, με φόντο τις μεγάλες αλλαγές που έρχονται στο διεθνές sports business.

Στη συνάντηση έδωσαν το «παρών» κορυφαίοι παράγοντες του παγκόσμιου ποδοσφαίρου και της επιχειρηματικής σκηνής, ανάμεσά τους ο Ζοάν Λαπόρτα της Μπαρτσελόνα, ο Σταν Κρένκε της Άρσεναλ και των Νάγκετς, ο Σαχίντ Καν της Φούλαμ, ο Χαλντούν Αλ Μουμπάρακ της Μάντσεστερ Σίτι, αλλά και ο Τζέρι Καρντινάλε της RedBird και της Μίλαν.

Παράλληλα, το «παρών» έδωσαν σημαντικά στελέχη της παγκόσμιας οικονομίας και της βιομηχανίας entertainment, όπως ο chairman της PepsiCo Ραμόν Λαγκουάρτα, ο πρόεδρος της Ferrari Τζον Έλκαν, ο CEO της Adidas Μπγιορν Γκούλντεν, ο CEO της Nike Έλιοτ Χιλ, αλλά και κορυφαία στελέχη από Fox Sports, Disney και CBS.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η παρουσία προσωπικοτήτων όπως ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς, ο Λουίς Φίγκο, ο Κέβιν Ντουράντ, ο Ράσελ Γουίλσον και ο Τράβις Σκοτ, σε ένα event όπου το ποδόσφαιρο συνδέθηκε ξεκάθαρα με την τεχνολογία, τα media, τις επενδύσεις και το global entertainment industry.

Η συμμετοχή του Βαγγέλη Μαρινάκη σε αυτό το αυστηρά επιλεγμένο περιβάλλον θεωρείται ακόμη μία επιβεβαίωση της ισχυρής θέσης που έχει αποκτήσει τα τελευταία χρόνια στο διεθνές sports ecosystem, όχι μόνο μέσω του Ολυμπιακού και της Νότιγχαμ, αλλά και μέσα από τη συνολική επιχειρηματική του δραστηριότητα σε media, ναυτιλία και επενδύσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι βασικές συζητήσεις της βραδιάς επικεντρώθηκαν στη νέα εποχή του παγκόσμιου αθλητισμού, με θέματα όπως τα media rights, το streaming, η τεχνητή νοημοσύνη, το fan engagement και τα νέα μοντέλα αθλητικών επενδύσεων να βρίσκονται στο επίκεντρο.

Σε ένα περιβάλλον όπου τα όρια ανάμεσα στον αθλητισμό, την τεχνολογία, τα media και τις επενδύσεις γίνονται ολοένα και πιο αόρατα, η παρουσία του ισχυρού άνδρα του Ολυμπιακού αντιμετωπίστηκε από πολλούς ως απόδειξη ότι πλέον συγκαταλέγεται στον στενό πυρήνα των ισχυρότερων παραγόντων του παγκόσμιου sports business.