Ολυμπιακός: Δύο χρόνια από τη θρυλική πορεία στο Conference League στη Νέα Φιλαδέλφεια

Ήταν 29/5/24, όταν οπαδοί, παίκτες και σταφ άκουσαν το σφύριγμα της λήξης και κατάλαβαν ότι ο Ολυμπιακός κατέκτησε το Conference League. Με το χρυσό γκολ του Ελ Κααμπί στο 116' νίκησε τη Φιορεντίνα μέσα στην Allwyn Arena, που τότε λεγόταν ΟΠΑΠ Arena και χαράχθηκε το όνομα των «ερυθρόλευκων» στο τρόπαιο. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη επιτυχία ελληνικού συλλόγου, μαζί με το 2004 όπου η εθνική Ελλάδος κατέκτησε το Euro.

Η αρχή του Μεντιλίμπαρ και η ξέφρενη... πορεία

Στις 11 Φεβρουαρίου του 2024, η ομάδα του Πειραιά έχοντας ταλαιπωρηθεί πολύ από αλλαγές προσώπων στον πάγκο του, έρχεται σε συμφωνία με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Οι «ερυθρόλευκοι» βρίσκονται αρκετά πίσω στο πρωτάθλημα αλλά μετά τον αποκλεισμό τους από το Europa League τοποθετούνται στους 32 του Conference. Όλοι γνώριζαν τις ικανότητες του Βάσκου στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις αφού είχε ήδη κατακτήσει το Europa με τη Σεβίλλη, αλλά αυτό που θα γινόταν τους επόμενους μήνες δεν το περίμενε κανείς.

Πρώτη αντίπαλος του η Φερεντσβάρος. Για πρώτη φορά είδαν οι φίλοι του Ολυμπιακού τι πλάνο έχει στον αγωνστικό χώρο ο νέος τους προπονητής. Πρέσινγκ στον αντίπαλο μέχρι να γίνει το λάθος και μετά ταχύτητα και γρήγορες αποφάσεις στην επίθεση. Οι Πειραιώτες καθαρίζουν με σχετική άνεση το «ζευγάρι» νικώντας και εντός και εκτός με 1-0 και περνόντας στη φάση των 16.

Εκεί αντίπαλός τους η Μακάμπι Τελ Αβίβ, σε δύο παιχνίδια που άλλαξαν εντελώς το «ρου» της πορείας των «ερυθρόλευκων». Στο πρώτο παιχνίδι στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν όπως τα ήθελε κόσμος και Μεντιλίμπαρ, με τους Ισραηλινούς να είναι φοβερά αποτελεσματική και να πέρνουν τη νίκη με 4-1. Για τους περισσότερους φίλους της ομάδας ήταν ένας ακόμη αποκλεισμός, για αυτούς όμως που το πίστεψαν ήταν η πιο «γλυκιά» πρόκριση.

Οι «γίγαντες» του Βάσκου το πίστεψαν από τη πρώτη στιγμή και ήδη στο πρώτο ημίχρονο βρίσκονται μπροστά με 3-0, ισοφαρίζοντας το σκορ του πρώτου αγώνα. Ένα απρόσεκτο μαρκάρισμα του Ρέτσου δίνει ένα πέναλτι στη Μακάμπι και την ευκαιρία να «κόψει» τα πόδια της προσπάθειας. Εκεί ο Ελ Κααμπί αναλαμβάνει δράση και βάζει το ωραιότερο γκολ στη διοργάνωση με ψαλιδάκι. Το ματς οδηγείται στη παράταση και εκεί οι Πειραιώτες με 2 ακόμα γκολ παίρνουν τη θρυλική και μάγκικη πρόκριση με το εμφατικό 1-6.

Πάμε τώρα σε μία «Ελληνοτουρκική» μάχη και αντίπαλο στους «8» τη Φενέρμπαχτσε. Στο πρώτο παιχνίδι πάλι στον Πειραιά φαίνεται ότι ο Ολυμπιακός θα έχει ένα εύκολο βράδυ με το ματς στο 60' να είναι στο 3-0 υπέρ τους. Οι Τούρκοι βρίσκουν από το πουθενά 2 γκολ και δίνουν ενδιαφέρον στον επαναληπτικό-θρίλερ. Εκεί με θάρρος και από το κατάμεστο Σουκρού Σαράτσογλου, βρίσκουν νωρίς τέρμα και ισοφαριζουν το σκορ του πρώτου αγώνα. Χωρίς να γίνει κάτι τρομερό σε κανονική διάρκεια και παράταση, το παιχνίδι οφηγείται στα πέναλτι. Εδώ είναι το σημείο που ο Κωνσταντής Τζολάκης, κάνει την εμφάνιση της καριέρας του και πιάνοντας τρία πέναλτι στέλνει τον Ολυμπιακό στους «4».

Πρώτη φορά σε ημιτελικά ευρωπαϊκής διοργάνωσης οι «ερυθρόλευκοι», απέναντι στο φαβορί, την Άστον Βίλα του Ουνάϊ Έμερι. Κανείς δε περίμενε ότι η ομάδα του Μεντιλίμπαρ θα μπει σαν «λυσασμένο σκυλί» στο Βίλα Παρκ και θα πετύχει ιστορικό θρίαμβο με το εμφατικό 2-4. Στον επαναληπτικό το βάρρος είχε φύγει ο κόσμος έκανε «καμίνι» το Καραϊσκάκης και με 2 γκολ του συνήθης ύποπτου Ελ Κααμπί(5ο με αντίπαλο την Άστον Βίλα), περνάνε με 2-0 και συνολικό σκορ 6-2 για πρώτη φορά σε τελικό Ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Η μεγάλη μέρα είχε φτάσει. Ο τελικός γίνεται στην «OPAP Arena» και σημερινή Allwyn. Το γήπεδο και η Φιλαδέλφεια έχει κοκκινήσει από χιλιάδες φίλους του Ολυμπιακού. Σε ένα ματς που σπάγαν «καρδιές» και η αγωνία είχε φτάσει στο κατακόρυφο, στη παράταση ο Μαροκινός «killer» με κεφαλιά «κανονιά» κάνει το 1-0 και όλη η Ελλάδα κοκκινίζει. Το ματς λήγει η μισή Ελλάδα βγαίνει στους δρόμους και ο αρχηγός Κώστας Φορτούνης σηκώνει το ευρωπαϊκό τρόπαιο στον ουρανό.