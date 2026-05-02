Ολυμπιακός: Θυμήθηκε το διπλό - έπος στο Villa Park σαν σήμερα

Πέρασαν 2 χρόνια από τις 2/5/24 όταν ο Ολυμπιακός του Μεντιλίμπαρ «άλωσε» το Villa Park και έκανε το πρώτο βήμα για τον τελικό του Confernce, το οποίο κατέκτησε.

Σε μία μαγική βραδιά του Αγιούμπ Ελ Καμπί, οι «ερυθρόλευκοι» με 12ο παίκτη τον κόσμο τους «σκότωσαν το θηρίο» του Ουνάϊ Έμερι.

Οι άνθρωποι του Ολυμπιακού στα social media θυμήθηκαν αυτή τη νίκη και ανέβασαν φωτογραφίες και βίντεο με λεζάντα: «Σαν σήμερα το 2024 η σπουδαία μας νίκη και το πρώτο βήμα προς τον τελικό σε μια αξέχαστη βραδιά στο Villa Park!».