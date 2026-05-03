Πέθανε ο Στάθης Γαβάκης, η χαρακτηριστική φωνή σε Καραϊσκάκης και ΣΕΦ

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών ο εκφωνητής του Ολυμπιακού σε «Γεώργιος Καραϊσκάκης» και ΣΕΦ.

Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Χαραγμένη θα μείνει στους φίλους του Ολυμπιακού, η χαρακτηριστική φωνή που σενόδευε το «Γεώργιος Καραϊσκάκης» και το ΣΕΦ. Ο Στάθης Γαβάκης άφησε τη τελευταία του πνοή το Σάββατο 2/5 σε ηλικία 87 ετών.

Η κηδεία του θα γίνει το πρωί της Δευτέρας (04/05, 11:00) στο κοιμητήριο του Δήμου Καλλιθέας.

Ο Νίκος Γαβαλάς ο διευθυντής εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της ΠΑΕ Ολυμπιακός, του αφιέρωσε μία ανάρτηση στα social media και συγκίνησε τους φιλάθλους της ομάδας.

