ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός 3-1: Έβγαλε αντίδραση και έκανε... δώρο τίτλου στην ΑΕΚ

Ο ΠΑΟΚ, μετά από μια περίοδο με πολλά προβλήματα και κακή ψυχολογία, έβγαλε αντίδραση και επικράτησε του Ολυμπιακού με 3-1. Μεγάλος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης ήταν ο Γιερεμέγιεφ, ο οποίος πέτυχε δύο τέρματα. Με αυτή τη νίκη, ο Δικέφαλος του Βορρά έφτασε τον Ολυμπιακό στους 61 βαθμούς και, παράλληλα, έκανε «δώρο» στον έτερο Δικέφαλο να διατηρήσει τη διαφορά των πέντε βαθμών στην κορυφή.



Το σκορ άνοιξε ο Γιερεμέγιεφ, με τον Ελ Κααμπί να απαντά για τον Ολυμπιακό. Στη συνέχεια, ο Ζίβκοβιτς και ξανά ο Γιερεμέγιεφ διαμόρφωσαν το τελικό 3-1, καθορίζοντας την έκβαση της αναμέτρησης.

Το ματς

Με δύο σουτ του Τσικίνο, το ένα έπειτα από λάθος του Μεϊτέ και το άλλο εκτός περιοχής, ο Ολυμπιακός μπήκε πιο δυνατά στην Τούμπα.

Ενώ αμέσως μετά απείλησε από κοντά με κεφαλιά του Ελ Καμπί, με την μπάλα να περνάει λίγο άουτ. Ήδη τρεις πολύ καλές στιγμές για τον Ολυμπιακό στα πρώτα έξι λεπτά της αναμέτρησης.



Κόντρα στη ροή του ματς, ο Δικέφαλος έβγαλε αντίδραση και άνοιξε το σκορ. Μετά από κόρνερ του Ζίβκοβιτς, ο Κωνσταντέλιας σούταρε, ο Τζολάκης απέκρουσε σε πρώτο χρόνο, όμως ο Γιερεμέγεφ πήρε το ριμπάουντ και έκανε το 1-0 στο 15'. Ο Γιερεμέγεφ είχε την ευκαιρία να πετύχει και δεύτερο προσωπικό γκολ, όταν δέχτηκε την εξαιρετική πάσα του Τάισον, όμως στο τετ α τετ δεν κατάφερε να νικήσει τον Τζολάκη στο 22'.



Στο 29’, ο Μάρτινς εκμεταλλεύτηκε τη λανθασμένη παράλληλη πάσα του Μιχαηλίδη, έπαιξε στον άξονα και η μπάλα κατέληξε στον Τσικίνιο. Εκείνος γύρισε παράλληλα και ο Ελ Καμπί, από κοντά, έκανε το 1-1, όπου ήταν και το σκορ του πρώτου μέρους.

Καλύτερος και στο ξεκίνημα του δευτέρου μέρους ο Ολυμπιακός είχε ήδη δυο καλές στιγμές στο 50', με ένα γυριστό του Ελ Καμπί στα σώματα και μια κεφαλιά του Ρέτσου να περνάει ψηλά.

Ξανά κόντρα στη ροή του ματς, ο Κωνσταντέλιας κράτησε την μπάλα μέσα στην περιοχή, την άνοιξε στον Ζίβκοβιτς και ο Σέρβος με όμορφο τελείωμα έκανε το 2-1 στο 55' για τον Δικέφαλο.

Στο 63' ο Τσικίνιο με δυνατό σουτ, έχοντας πλάτη στην εστία, πήγε να φέρει το ματς στα ίσια, όμως ο Παβλένκα απάντησε με εντυπωσιακή επέμβαση.

Δύο λεπτά αργότερα, ο Γερεμέγεφ, έκανε με το δεύτερο προσωπικό τέρμα το 3-1 για τον ΠΑΟΚ! Ο Κωνσταντέλιας με μαγική μπαλιά βρήκε τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς, εκείνος την έσπασε στον Σουηδό για να κάνει με ευκολία το τελικό 3-1.

Με αυτή τη νίκη, ο ΠΑΟΚ έπιασε τον Ολυμπιακό στους 61 βαθμούς και άφησε την ΑΕΚ πρώτη στο +5, έχοντας και ματς λιγότερο κόντρα στον Παναθηναϊκό (3/5, 21:00).

ΠΑΟΚ: Παβλένκα, Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Ζαφείρης (Μπιάνκο 90+2), Μεϊτέ (Οζντόεφ 77’), Κωνσταντέλιας (Ιβανούσετς 87’), Τάισον (Πέλκας 77’), Ζίβκοβιτς, Γερεμέγεφ (Μύθου 86’).



Ολυμπιακός: Τζολάκης, Κοστίνια, Ρέτσος (Μπιανκόν 90’), Πιρόλα, Ορτέγκα, Ντάνι Γκαρθία (Μουζακίτης 71’), Έσε, Ροντινέι (Ποντένσε 71’), Τσικίνιο (Ταρέμι 90’), Μάρτινς (Λουίζ 82’), Ελ Καμπί.