Οταν κάνεις χαρακίρι με κάθε πιθανό ή απίθανο τρόπο...

Ανήκει στη σφαίρα του ανεξήγητου πως ο Ολυμπιακός έχει καταφέρει σε τόσα ντέρμπι φέτος να... αυτοκτονήσει με κάθε πιθανό ή απίθανο τρόπο. Στο τέταρτο συναπάντημα με τον ΠΑΟΚ φέτος, ηττήθηκε για τρίτη φορά, δέχθηκε τρία γκολ, ενώ ήταν καλύτερος πάνω στο χορτάρι και δημιούργησε τις διπλάσιες -και βάλε- ευκαιρίες!

Είναι να απορεί κανείς με την αβάσταχτη ελαφρότητα που οι «ερυθρόλευκοι» επιτρέπουν στους αντιπάλους τους να βρουν δίχτυα, ακόμη και με μισή ευκαιρία. Δεν το έχουν πιστέψει ακόμη ο Λουτσέσκου και οι παίκτες του πως σε ένα παιχνίδι που για μία ακόμη φορά βρέθηκαν με την πλάτη στον τοίχο, όχι απλά γλίτωσαν την ήττα, αλλά έφτασαν από το πουθενά σε μια νίκη με επιβλητικό σκορ, ενώ παράλληλα έριξαν τον αντίπαλό τους από τη δεύτερη θέση.

Με άλλα λόγια, η ομάδα του Πειραιά πυροβόλησε τα πόδια της, όχι μία, αλλά τρεις φορές, έχοντας επισκεφθεί την περιοχή των γηπεδούχων 17 φορές, με τους παίκτες του ΠΑΟΚ να δημιουργούν όλες κι όλες 7 ευκαιρίες σε όλο το ματς και το σκορ να φτάνει στο 3-1!

Δεν έχει ποδοσφαιρική εξήγηση αυτό που συνέβη στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Είναι απορίας άξιο πως σε ένα παιχνίδι που οι «ερυθρόλευκοι» ελέγχουν απόλυτα, έχοντας μπει και με φόρα στα δύο ημίχρονα, να μένουν πίσω στο σκορ στην πρώτη επίθεση των γηπεδούχων ανά ημίχρονο! Στο ματς του πρώτου γύρου, ο Ολυμπιακός είχε προηγηθεί κι ένα γλίστρημα του Ορτέγκα στις αρχές του β' μέρους έφερε τα πάνω-κάτω. Το βράδυ της Κυριακής, η ομάδα του Μεντιλίμπαρ βρήκε ζαλισμένο τον μεγάλο της αντίπαλο κι αντί να τον... τελειώσει, τον ανέστησε ξανά!

Ο Γερεμέγεφ έγινε... Ιμπραΐμοβιτς

Ανεξάρτητα με το αν έπρεπε να μετρήσει ή όχι το 1-0 του Γερεμέγεφ, καθώς ο Μπάμπα επιχειρεί να μπει στη φάση, προερχόμενος από ξεκάθαρο οφσάιντ, το να κάνεις τον Σουηδό φορ... Ιμπραΐμοβιτς με δύο γκολ, δεν χωνεύεται εύκολα. Κι όλα αυτά απέναντι σε έναν ΠΑΟΚ που είναι... χλωμός σε όλο το πρώτο ημίχρονο, με μεγάλα του αστέρια δεν βρίσκονται σε καλή μέρα (Ζίβκοβιτς, Τάισον, Κωνσταντέλιας), ενώ και στον άξονα Εσε και Γκαρθία, έχουν επιβληθεί σχετικά άνετα του διδύμου Μεϊτέ-Ζαφείρη. Από την άλλη πλευρά, βέβαια, στον Ολυμπιακό έχουν λόγους να διαμαρτύρονται όταν το 1-0 του ΠΑΟΚ μέτρησε χωρίς δεύτερη κουβέντα, ενώ η ισοφάριση του Γιαζίτζι στον αγώνα με την ΑΕΚ ακυρώθηκε, μέσω VAR, με συνοπτικές διαδικασίες.

Με τον Παβλένκα να κάνει εντυπωσιακές επεμβάσεις και στα δύο ημίχρονα, απέναντι σε Ελ Καμπί, Τσικίνιο, Ταρέμι, ενώ ο Τζολάκης χρειάστηκε ουσιαστικά να επέμβει μία φορά σε προσπάθεια του Γερεμέγεφ, η ομάδα που πάτησε καλύτερα στο γήπεδο δέχθηκε τρία γκολ κι εκείνη που απλά κράτησε καλύτερα στην άμυνα, έφτασε σε μία ανέλπιστη επικράτηση που της δίνει στην παρούσα φάση και τη δυνατότητα να πιάσει τη δεύτερη θέση, έστω και μέσω ισοβαθμίας.

Σύμπτωση επαναλαμβανόμενη...

Που να έπιανε και κάποια μεγάλη απόδοση η ομάδα του Λουτσέσκου δηλαδή... Σύμπτωση επαναλαμβανόμενη δεν μπορεί να είναι σύμπτωση, καθώς τάσεις αυτοχειρίας οι «ερυθρόλευκοι» έχουν δείξει φέτος στα μισά τουλάχιστον από τα μεγάλα παιχνίδια που έπαιξαν. Δώρο το γκολ στον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο με τον Ντέσερς να κάνει το 1-0 χωρίς να έχει προηγηθεί μισή ευκαιρία από τους «πράσινους».

Στο αντίστοιχο ματς του β' γύρου, το σύνολο του Μπενίτεθ βρέθηκε ξανά μπροστά στο σκορ στα πρώτα λεπτά με σκόρερ τον Ταμπόρδα, έπειτα από κόντρες που θύμισαν γαλλικό μπιλιάρδο! Στο ματς του πρώτου γύρου στην Τούμπα, οι Πειραιώτες κάνουν περίπατο για μία ώρα αγώνα, προηγούνται με τον Τσικίνιο κι από ένα γλίστρημα του Ορτέγκα έρχονται όλα... Τούμπα! Στο Φάληρο πρόσφατα με την ΑΕΚ, μια λάθος πάσα στο χώρο του κέντρου επιτρέπει στην ομάδα του Νίκολιτς να προηγηθεί με τον Κοϊτά πάλι στο πρώτο 10άλεπτο και τους γηπεδούχους να μην έχουν απάντηση, παρότι είχαν ένα ολόκληρο ματς μπροστά τους...

Ετσι δεν παίρνεις πρωτάθλημα, αλλά είναι κρίμα κι άδικο να το κάνεις... πάσα στους άλλους διεκδικητές. Κι αυτό δεν έχει να κάνει τόσο με τον Μεντιλίμπαρ που σε γενικές γραμμές είχε διαβάσει καλά τον αγώνα, όσο με τους παίκτες του, οι οποίοι ειδικά στο ανασταλτικό κομμάτι, έχουν κάνει ξανά εγκλήματα κατά συρροή κι εξακολούθηση... Κι όλα αυτά, ενώ έχουν προσπαθήσει και στα μεγαλύτερα διαστήματα του αγώνα υπερέχουν των αντιπάλων τους! Αν αυτό δεν είναι ποδοσφαιρικό... χαρακίρι, τι άλλο μπορεί να είναι;