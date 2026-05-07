Από τον Ολυμπιακό πέρασε απαρατήρητος, τώρα αφήνει πίσω μέχρι και τον Μέσι στο MLS

Ο Ούγκο Κάιπερς ήταν κάποτε ένας επιθετικός που πέρασε σχεδόν απαρατήρητος από τον Ολυμπιακό. Σήμερα, όμως, το όνομά του βρίσκεται πάνω από εκείνο του Λιονέλ Μέσι στους πίνακες των σκόρερ του MLS. Ο 29χρονος Βέλγος φορ των Σικάγο Φάιρ πραγματοποιεί εκρηκτικό ξεκίνημα στη σεζόν και σπάει τα κοντέρ σε ένα πρωτάθλημα γεμάτο αστέρες.



Η πρώτη του γνωριμία με το ελληνικό κοινό έγινε μέσω του Εργοτέλη τη σεζόν 2017-18. Οι εμφανίσεις του με την ομάδα της Κρήτης είχαν τραβήξει τα βλέμματα, με τον Ολυμπιακό να κινείται γρήγορα για την απόκτησή του. Ωστόσο, στους Πειραιώτες δεν κατάφερε ποτέ να βρει ρόλο και ρυθμό. Δεν πήρε ουσιαστικές ευκαιρίες, δόθηκε δανεικός στην Αζαξιό και τελικά αποχώρησε χωρίς να καταφέρει να «στεριώσει» στο μεγάλο λιμάνι για την Μέχελεν έναντι του ποσού των 3εκατ. ευρώ. Απο εκεί μετακόμισε στην Γκενκ όπου έκανε το ξεπέταγμα του. Μετά το Βέλγιο η πορεία του τον οδήγησε τελικά στο MLS και τους Σικάγο Φάιρ, οι οποίοι τον απέκτησαν με 11εκατ. ευρώ, εκεί όπου σήμερα ζει την καλύτερη περίοδο της καριέρας του.

Hugo Cuypers extends the @ChicagoFire lead with his first brace of the year! pic.twitter.com/iA3ACWUrT3 — Major League Soccer (@MLS) April 19, 2026

Ο Κάιπερς έχει πετύχει 10 γκολ στα πρώτα 7 παιχνίδια του στο φετινό MLS, αριθμός που τον φέρνει στην κορυφή των σκόρερ του πρωταθλήματος μαζί με τον Πέταρ Μούσα, τον πρώην επιθετικό της Μπενφίκα. Την ίδια στιγμή έχει αφήσει πίσω του ακόμη και τον Λιονέλ Μέσι, που μετρά οκτώ τέρματα με την Ίντερ Μαϊάμι.

It's a tight race for the Golden Boot pres. by Audi. 👀



Who will take home the award this season? 🤔 pic.twitter.com/CW7HccngmW — Major League Soccer (@MLS) May 7, 2026





Οι επιδόσεις του Βέλγου δεν σταματούν εκεί. Έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής στην ιστορία του MLS που σκοράρει στα πρώτα επτά παιχνίδια της σεζόν, ενώ παράλληλα αποτελεί και τον πρώτο παίκτη στην ιστορία των Σικάγο Φάιρ που καταγράφει διψήφιο αριθμό τερμάτων σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα.