Πως ο Ολυμπιακός πέταξε στα σκουπίδια έξι βαθμούς κόντρα σε ΑΕΚ και ΠΑΟΚ

Είναι να απορεί κανείς με ποιον τρόπο κατάφερε ο Ολυμπιακός να πετάξει στα σκουπίδια έξι βαθμούς στα δύο ντέρμπι με την ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ στη διαδικασία των PlayOffs, όσους τον χωρίζουν από την κορυφή της βαθμολογίας τρεις στροφές πριν από το φινάλε.

Αν το καλοσκεφτεί κάποιος και προσεγγίσει με ποδοσφαιρικά κριτήρια, η εικόνα των «ερυθρολεύκων» στα μεγάλα παιχνίδια έχει εξελιχθεί σε ανοιχτή πληγή από το ξεκίνημα της σεζόν. Σε κανένα απ' όσα ντέρμπι έδωσε μέχρι τώρα η ομάδα του Μεντιλίμπαρ δεν ήταν χειρότερη από τους αντιπάλους της, πλην του νοκ άουτ αγώνα με τον ΠΑΟΚ στο Φάληρο, ο οποίος κι έκλεισε στο 0-2 με συνοπτικές διαδικασίες.

Ιδια νοοτροπία, ίδια λάθη...

Στα εννέα μεγάλα ματς που έχουν διεξαχθεί ως τώρα από το ξεκίνημα της περιόδου στο πλαίσιο του πρωταθλήματος η ομάδα του Πειραιά μπήκε σε όλα με την ίδια νοοτροπία. Να πιέσει από το πρώτο λεπτό, να πνίξει τον αντίπαλο, να κυριαρχήσει. Σε όλη αυτή τη διαδικασία, ωστόσο, οι περσινοί νταμπλούχοι ξέχασαν την πιο σημαντική από τις εργοστασιακές τους προδιαγραφές.

Ο Ολυμπιακός από την πρώτη μέρα που πάτησε το πόδι του στο μεγάλο λιμάνι ο «Μέντι», πατάει στην πολύ καλή ανασταλτική του λειτουργία. Το να πιέζει ψηλά μια ομάδα, άλλωστε, σημαίνει στη γλώσσα του ποδοσφαίρου ότι κρατάει τον αντίπαλο όσο γίνεται πιο μακριά από τη δική της εστία. Το φοβερό της ιστορίας είναι ότι οι «ερυθρόλευκοι» έκλεισαν την κανονική διάρκεια της σεζόν έχοντας την καλύτερη άμυνα της Ευρώπης (μαζί με την Πόρτο), ενώ ο Τζολάκης κράτησε σε 17 από τα 26 παιχνίδια ανέπαφη την εστία του.

Πως φτάσαμε, λοιπόν, στο σημείο μια ομάδα που πέρυσι μάζεψε 29 βαθμούς στα ντέρμπι, φέτος να έχει μαζέψει μόλις 9; Δύο είναι οι αιτίες που δίνουν απαντήσεις στο πρόβλημα. Η πρώτη έχει να κάνει με την επιθετική δυστοκία, καθώς το ντεφορμάρισμα του Ελ Καμπί στην επιστροφή του από το «Κόπα Αφρικα», σε συνδυασμό με την φτωχή συνεισφορά των εξτρέμ (Ποντένσε, Ζέλσον) και των χαφ στο γκολ, δεν έχουν επιτρέψει στην ομάδα να έχει τις περσινές τις επιδόσεις.

Από τη μία δεν μπαίνει, απ' την άλλη ό,τι πάει μέσα... γράφει

Το ακόμη πιο σημαντικό που είδαμε ξεκάθαρα και στις πρόσφατες ήττες από την ΑΕΚ στο Φάληρο και κυρίως από τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα είναι ότι από τη μία η μπάλα δεν έμπαινε και από την άλλη ό,τι πήγαινε μέσα, έγραφε! Στον αγώνα με τους «κιτρινόμαυρους» μια λάθος πάσα από τον Ρέτσο στη μεσαία γραμμή έδωσε το δικαίωμα στον Περέιρα να διανύσει το μισό γήπεδο. Στην πάσα που επιχείρησε, ο Ντάνι Γκαρθία επιχείρησε να κοντράρει με αποτέλεσμα η μπάλα να καταλήξει στα πόδια του Κοϊτά και από εκεί στα δίχτυα με αρκετή περιπέτεια. Μία τελική η ΑΕΚ, γκολ. Ενα γκολ που ισοφαρίστηκε στο τελευταίο λεπτό από τον Γιαζίτζι, αλλά ακυρώθηκε μέσω VAR επειδή κρίθηκε ότι ο εκτεθειμένος Πιρόλα επηρέαζε τον Στρακόσια. Σε όλο το άλλο παιχνίδι, οι «ερυθρόλευκοι» είχαν τη μπάλα και δεν ήξεραν πως να την βάλουν στο αντίπαλο κουτί.

Στην Τούμπα έχουν επισκεφθεί τέσσερις φορές την περιοχή του Παβλένκα στα πρώτα λεπτά και δέχονται γκολ στην πρώτη κατεβασιά του ΠΑΟΚ και στο πρώτο κερδισμένο κόρνερ, με την άμυνα να συλλαμβάνεται κοιμώμενη και τον Γερεμέγεφ να μη χάνει την ευκαιρία, έστω κι αν το γκολ δεν έπρεπε να μετρήσει με το γράμμα του κανονισμού λόγω αντικανονικής θέσης του Μπάμπα.

Αυτή τη φορά ο Ολυμπιακός βρίσκει τα ψυχικά αποθέματα να ισοφαρίσει, να φέρει το ματς στα χέρια του, αλλά και πάλι στο β' μέρος στην πρώτη επίθεση του ΠΑΟΚ, ο Κωνσταντέλιας που έχει ακουμπήσει -μετρημένες- τρεις φορές τη μπάλα μέχρι εκείνο το χρονικό σημείο, μαζεύει γύρω του τέσσερις παίκτες και με μία απλή πάσα δίνει την ευκαιρία στον -επίσης άφαντο μέχρι εκείνο το σημείο- Ζίφκοβιτς να σκοράρει ανενόχλητος με ένα απλό πλασέ.

Εκτός θέσης ο Ορτέγκα για μία ακόμη φορά, όπως έγινε και στο 3-1, με τον Τζολάκη να αναγκάζεται να βγει και τον αρχηγό του ΠΑΟΚ να δίνει έτοιμο γκολ στον Γερεμέγεφ προ κενής εστίας... Ο Αργεντινός μπακ ήταν υπεύθυνος και για το πως τούμπαρε το ματς του πρώτου γύρου με τους «ερυθρόλευκους» να κάνουν παρέλαση μέχρι το 60', αλλά ένα γλίστρημα έφερε το ματς... Τούμπα.

Πληρώνει ακριβά την έλλειψη συγκέντρωσης

Γενικά, η ομάδα του Μεντιλίμπαρ έχει πληρώσει πολύ ακριβά φέτος τα προσωπικά κι αβίαστα λάθη. Στο 1-1 της Λεωφόρου, πάλι μια λάθος πάσα του Ρέτσου επιτρέπει στον Ντέσερς να βάλει τον Παναθηναϊκό μπροστά στο σκορ, ενώ μέχρι εκείνο το χρονικό σημείο οι «πράσινοι» δεν έχουν κάνει τελική στην εστία! Στο 1-1 της Νέας Φιλαδέλφειας, ο Ολυμπιακός παίζει μονότερμα στο πρώτο ημίχρονο και δέχεται γκολ πάλι από το πρώτο κόρνερ που κερδίζει η ΑΕΚ (κεφαλιά Βάργκα).

Κι επειδή σύμπτωση επαναλαμβανόμενη παύει να είναι σύμπτωση, είναι σαφές ότι οι «ερυθρόλευκοι» έχουν χάσει το μυαλό και την ψυχραιμία τους. Ωρες ώρες χάνονται μέσα στο γήπεδο, αλλού πατούν κι αλλού βρίσκονται, κάνουν επίθεση με λυμένα γκέμια και ξεχνούν να αμυνθούν με συνέπεια. Κάτι που σημαίνει ότι οι αντίπαλοί τους που προσέχουν περισσότερο την άμυνά τους και δεν... ντρέπονται να αμυνθούν ακόμη και οι έντεκα πίσω από τη μπάλα, να εκμεταλλεύονται ακόμη και την παραμικρή ευκαιρία...

Το να μην παίζει καλά μια ομάδα και να χάνει, είναι μέσα στο πρόγραμμα. Το να είναι σχεδόν πάντα καλύτερα και να... χαρίζει γκολ και νίκες δεν χωνεύεται και δεν έχει λογική, αν και στο ποδόσφαιρο όλα είναι πιθανά. Το ζητούμενο, όμως, δεν έχει να κάνει τόσο με την εφαρμογή του ομαδικού πλάνου και το σενάριο του προπονητή, όσο με τη συγκέντρωση των ποδοσφαιριστών που έχουν δεχθεί περισσότερα γκολ στα 9 ντέρμπι, απ' όσα δέχθηκαν σε όλα τα υπόλοιπα ματς του πρωταθλήματος από την πρώτη αγωνιστική!