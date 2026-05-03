Γιατί «φωνάζει» ο Ολυμπιακός για τη διαιτησία της αναμέτρησης στην Τούμπα

Ανθρωποι του Ολυμπιακού εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους σχετικά με το πρώτο γκολ που δέχθηκε η ομάδα τους από τον Γερεμέγιεφ του ΠΑΟΚ και γενικά για τη διαιτησία της αναμέτρησης.

Συγκεκριμένα, στον Ολυμπιακό κάνουν λόγο για οφσάιντ του Μπάμπα. Υποστηρίζουν πως ο αριστερός οπισθοφύλακας του «δικεφάλου» βρίσκεται εκτεθειμένος μπροστά από τον τερματοφύλακα στο σουτ του Μιχαηλίδη, το οποίο έπιασε ο Τζολάκης, αλλά η μπάλα κατέληξε στον Σουηδό για το 1-0, ενώ επιχειρεί και να σκοράρει ο ίδιος, συμμετέχοντας στη φάση.

Μάλιστα, έφεραν ως παράδειγμα τον αγώνα με την ΑΕΚ, όπου ο Γιαζίτσι έβαλε ένα όμορφο γκολ, το οποίο ακυρώθηκε, διότι ήταν εκτεθειμένος συμπαίκτης του (Πιρόλα) μπροστά από τον τερματοφύλακα Στρακόσα.

Ο Αντιπρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Κωνσταντίνος Καραπαπάς σε ανάρτηση του στο instagram, ήταν ξεκάθαρος αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Υπάρχουν άλλοι κανονισμοί για εμάς; Πώς μέτρησε αυτό το γκολ και το δικό μας ακυρώθηκε με την ΑΕΚ;».

Φυσικά, στη γενική εικόνα το συμπέρασμα είναι ότι ο Ολυμπιακός, πέρα από τα όποια λάθη της διαιτησίας, θα μπορούσε να αποδώσει καλύτερα στο ντέρμπι αν είχε εκμεταλλευτεί τις φάσεις που δημιούργησε, αλλά στέκονται και στην αστοχία και στην ατυχία...