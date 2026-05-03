Σπορ Ολυμπιακός ΠΑΟΚ Ποδόσφαιρο Super League 1

Γιατί «φωνάζει» ο Ολυμπιακός για τη διαιτησία της αναμέτρησης στην Τούμπα

Ανθρωποι του Ολυμπιακού, μεταξύ των οποίων ο αντιπρόεδρος Κώστας Καραπαπάς εξέφρασαν παράπονα σχετικά με τη διαιτησία του ματς με τον ΠΑΟΚ.

Eurokinissi
Eurokinissi
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Ανθρωποι του Ολυμπιακού εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους σχετικά με το πρώτο γκολ που δέχθηκε η ομάδα τους από τον Γερεμέγιεφ του ΠΑΟΚ και γενικά για τη διαιτησία της αναμέτρησης.

Συγκεκριμένα, στον Ολυμπιακό κάνουν λόγο για οφσάιντ του Μπάμπα. Υποστηρίζουν πως ο αριστερός οπισθοφύλακας του «δικεφάλου» βρίσκεται εκτεθειμένος μπροστά από τον τερματοφύλακα στο σουτ του Μιχαηλίδη, το οποίο έπιασε ο Τζολάκης, αλλά η μπάλα κατέληξε στον Σουηδό για το 1-0, ενώ επιχειρεί και να σκοράρει ο ίδιος, συμμετέχοντας στη φάση. 

Μάλιστα, έφεραν ως παράδειγμα τον αγώνα με την ΑΕΚ, όπου ο Γιαζίτσι έβαλε ένα όμορφο γκολ, το οποίο ακυρώθηκε, διότι ήταν εκτεθειμένος συμπαίκτης του (Πιρόλα) μπροστά από τον τερματοφύλακα Στρακόσα.  

Ο Αντιπρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Κωνσταντίνος Καραπαπάς σε ανάρτηση του στο instagram, ήταν ξεκάθαρος αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Υπάρχουν άλλοι κανονισμοί για εμάς; Πώς μέτρησε αυτό το γκολ και το δικό μας ακυρώθηκε με την ΑΕΚ;».

screenshot-2-4.jpg

Φυσικά, στη γενική εικόνα το συμπέρασμα είναι ότι ο Ολυμπιακός, πέρα από τα όποια λάθη της διαιτησίας, θα μπορούσε να αποδώσει καλύτερα στο ντέρμπι αν είχε εκμεταλλευτεί τις φάσεις που δημιούργησε, αλλά στέκονται και στην αστοχία και στην ατυχία...

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Σπορ Ολυμπιακός ΠΑΟΚ Ποδόσφαιρο Super League 1

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader