Formula 1 2026 Grand Prix Μαϊάμι: Ο Αντονέλι σηκώνει ανάστημα

Ο Κίμι Αντονέλι δεν είναι πλέον απλώς ένα υποσχόμενο ταλέντο. Είναι ο οδηγός που ορίζει τις τύχες του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος. Με μια εμφάνιση που συνδύασε την ωμή ταχύτητα με την ψυχραιμία ενός βετεράνου, ο Ιταλός πέτυχε την τρίτη συνεχόμενη νίκη του, επικρατώντας του παγκόσμιου πρωταθλητή Λάντο Νόρις σε μια μάχη που κράτησε μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο.

Αγώνας κόντρα στα στοιχεία της φύσης

Η ημέρα ξεκίνησε με έντονη νευρικότητα στο paddock. Οι μετεωρολογικές προβλέψεις για το Μαϊάμι ήταν δυσοίωνες, με τις καταιγίδες να παραμονεύουν πάνω από το International Autodrome. Οι διοργανωτές, σε μια προσπάθεια να διασφαλίσουν τη διεξαγωγή του αγώνα των 57 γύρων, πήραν τη δραστική απόφαση να μεταφέρουν την εκκίνηση τρεις ώρες νωρίτερα.

How Antonelli took the lead from Verstappen into Turn 11

Παρά τις καταρρακτώδεις βροχές το πρωί της Κυριακής, η πίστα στέγνωσε εγκαίρως και τα κόκκινα φώτα έσβησαν σε στεγνό οδόστρωμα, με τους περισσότερους οδηγούς να επιλέγουν τη μέση γόμα για το ξεκίνημα.

Το χάος της εκκίνησης και το τετακέ του Φερστάπεν

Ο Αντονέλι, παρά την pole position, βρέθηκε για άλλη μια φορά αντιμέτωπος με μια μέτρια εκκίνηση. Η αργή αντίδρασή του επέτρεψε στους Μαξ Φερστάπεν και Σαρλ Λεκλέρ να τον πλησιάσουν απειλητικά πριν την πρώτη στροφή. Στην προσπάθειά του να αμυνθεί, ο Ιταλός μπλόκαρε τους τροχούς του και βγήκε εκτός πίστας. Ο Λεκλέρ, ακολουθώντας μια πιο προσεκτική γραμμή, άρπαξε την πρωτοπορία. Πίσω τους, το δράμα μόλις ξεκίνησε. Ο Φερστάπεν έχασε τον έλεγχο της Red Bull στην έξοδο της στροφής και έκανε τετακέ.

Αν και κατάφερε να επαναφέρει το μονοθέσιο γρήγορα, αποφεύγοντας από θαύμα τη σύγκρουση με το επερχόμενο γκρουπ, υποχώρησε στη 10η θέση. Αυτό το συμβάν άνοιξε το δρόμο στις McLaren των Νόρις και Όσκαρ Πιάστρι να ανέβουν στην 3η και 4η θέση αντίστοιχα, ενώ ο Λιούις Χάμιλτον είχε μια μικρή επαφή με την Alpine του Φράνκο Κολαπίντο.

Συγκρούσεις, τούμπες και αυτοκίνητο ασφαλείας

Ο Αντονέλι δεν άργησε να ανακάμψει. Στον 4ο γύρο προσπέρασε τον Λεκλέρ για την πρωτοπορία, όμως ο Μονεγάσκος απάντησε αμέσως, με τον Νόρις να εκμεταλλεύεται την ανακατωσούρα και να περνάει και αυτός τη Ferrari. Ωστόσο, ο ρυθμός διακόπηκε απότομα στον 5ο γύρο λόγω δύο σοβαρών περιστατικών. Σε ένα τρομακτικό ατύχημα, ο Πιέρ Γκασλί είδε την Alpine του να αναποδογυρίζει μετά από επαφή με τον Λίαμ Λόσον στη στροφή 17. Ο Γάλλος βγήκε σώος, αλλά και οι δύο οδηγοί τέθηκαν εκτός αγώνα.

Σχεδόν ταυτόχρονα, ο Ιζάκ Χατζάρ, ο οποίος είχε ξεκινήσει από το pitlane, έκανε λάθος στο σικέιν και διέλυσε την ανάρτησή του στον τοίχο, φέρνοντας το Αυτοκίνητο Ασφαλείας στην πίστα.

Three consecutive Grand Prix wins from three consecutive Pole Positions for Kimi Antonelli

Στρατηγική και η "μάχη" των σκληρών ελαστικών

Η επανεκκίνηση βρήκε τον Νόρις να οδηγεί την κούρσα. Ο Φερστάπεν ήταν ο μοναδικός που ρίσκαρε μπαίνοντας για σκληρή γόμα υπό το καθεστώς του Safety Car, πέφτοντας προσωρινά στη 16η θέση. Καθώς η βροχή που όλοι περίμεναν δεν ερχόταν, ο αγώνας μετατράπηκε σε μια μάχη στρατηγικής ενός pit-stop. Στα μέσα του αγώνα, ο Φερστάπεν βρέθηκε για λίγο να ηγείται, αλλά με πολύ πιο φρέσκα ελαστικά, οι Αντονέλι και Νόρις τον προσπέρασαν γρήγορα. Ο Χάμιλτον, από την άλλη, ταλαιπωρήθηκε από ένα αργό pitstop και ένα λαβωμένο μονοθέσιο, μένοντας στην 7η θέση.

Το Φινάλε: Η αντοχή του νεαρού και το λάθος του Λεκλέρ

Οι τελευταίοι γύροι ήταν ένας "πόλεμος" φθοράς μεταξύ Αντονέλι και Νόρις. Ο Βρετανός πίεσε ασφυκτικά, αλλά η οδήγηση στον "βρώμικο" αέρα πίσω από τον πρωτοπόρο έφθειρε τα ελαστικά του. Ο Αντονέλι, παρά κάποια προβλήματα στο κιβώτιο ταχυτήτων, έμεινε προσηλωμένος και κράτησε την πρωτοπορία. Πίσω τους, ο Φερστάπεν πάλευε ηρωικά με φθαρμένα ελαστικά απέναντι στους Λεκλέρ, Πιάστρι και Τζορτζ Ράσελ.

Charles surveys the damage to his Ferrari in parc ferme, as a podium place slipped through his fingers in Miami

Η μεγαλύτερη ανατροπή ήρθε στον τελευταίο γύρο: Ο Λεκλέρ, που όδευε προς το βάθρο, έχασε τον έλεγχο, έκανε τετακέ και χτύπησε ελαφρά στον τοίχο. Ο Πιάστρι πέρασε ανενόχλητος για να πάρει την 3η θέση, ενώ ο Ράσελ τερμάτισε 4ος, αφήνοντας τον Φερστάπεν 5ο και τον απογοητευμένο οδηγό της Ferrari 6ο.

Highlights του Grand Prix στο Μαϊάμι

Νικητής: Ο Κίμι Αντονέλι πέτυχε την 3η συνεχόμενη νίκη του, επεκτείνοντας το προβάδισμά του στο πρωτάθλημα στους 24 βαθμούς από τον Ράσελ.

Μάχη Κορυφής: Ο Λάντο Νόρις τερμάτισε 2ος, δείχνοντας ότι η McLaren είναι η μόνη που μπορεί να απειλήσει τον Ιταλό αυτή τη στιγμή.

Ανατροπή : Ο Όσκαρ Πιάστρι κατέλαβε την 3η θέση μετά από ένα ολέθριο λάθος του Σαρλ Λεκλέρ στον τελευταίο γύρο του αγώνα.

Russell and Verstappen JUST get past Leclerc at the flag

Περιπέτεια Φερστάπεν: Μετά από τετακέ στην εκκίνηση και μια τολμηρή στρατηγική, ο Μαξ Φερστάπεν περιόρισε τη ζημιά τερματίζοντας 5ος.

Τρομακτικό Ατύχημα: Ο Πιέρ Γκασλί αναποδογύρισε το μονοθέσιό του μετά από σύγκρουση με τον Λίαμ Λόσον, ευτυχώς χωρίς να τραυματιστεί.

Εκπλήξεις: Εξαιρετικός ο Φράνκο Κολαπίντο στην 8η θέση, ενώ η Williams πανηγύρισε διπλή βαθμολόηση με τους Κάρλος Σάινθ (9ος) και Άλεξ Άλμπον (10ος).

Καιρικές Συνθήκες: Παρά τις προβλέψεις για καταιγίδα, ο αγώνας έμεινε στεγνός, δικαιώνοντας όσους επέλεξαν στρατηγική ενός stop.