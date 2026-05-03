Formula 1 2026 Grand Prix Μαϊάμι: Αλλαγή ώρας λόγω βροχής, σοκ με αποκλεισμό στη Red Bull

Το χρονικό της ανατροπής, η τεχνική «παγίδα» και το στρατηγικό θρίλερ. Το Grand Prix του Μαϊάμι για το 2026 εξελίσσεται σε ένα από τα πιο απρόβλεπτα και δραματικά Σαββατοκύριακα της σεζόν. Ενώ η λάμψη της Florida και ο ενθουσιασμός για τη μάχη ανάμεσα στους κορυφαίους οδηγούς του πλανήτη βρίσκονταν στο επίκεντρο, ο καιρός και οι αυστηροί τεχνικοί κανονισμοί ήρθαν να ανατρέψουν πλήρως το σκηνικό. Από την αλλαγή ώρας έναρξης λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων, μέχρι τον αποκλεισμό του Ισάκ Χατζάρ από την αρχική του θέση στην εκκίνηση, το κλίμα στο Miami International Autodrome είναι πιο ηλεκτρισμένο από ποτέ.

Η «μαύρη» απειλή του καιρού: Γιατί άλλαξε η ώρα εκκίνησης;

Η απόφαση για τη μετατόπιση της ώρας έναρξης του αγώνα κατά τρεις ώρες νωρίτερα δεν πάρθηκε ελαφρά τη καρδία. Η FIA, σε συνεργασία με τη Formula One Management και τους διοργανωτές του αγώνα, αναγκάστηκαν να προβούν σε αυτή την κίνηση λόγω των δυσοίωνων προγνώσεων που κάνουν λόγο για ισχυρές καταιγίδες το απόγευμα.

Following discussions between FIA, F1 and the Miami promoter, the decision has been taken to move the start of Sunday's Miami Grand Prix to 13:00 local time in Miami due to the weather forecast that is expected to bring heavier rainstorms later in the afternoon, close to the… pic.twitter.com/hasIGbJSgV — Formula 1 (@F1) May 3, 2026

Το ραντεβού για την εκκίνηση μεταφέρθηκε για τις 13:00 τοπική ώρα (20:00 ώρα Ελλάδος). Όπως τόνισαν οι υπεύθυνοι, ο κύριος στόχος ήταν: «Η ελαχιστοποίηση της αναστάτωσης και η διασφάλιση της ασφάλειας για τους οδηγούς, τις ομάδες και τους φιλάθλους». Ένας σημαντικός παράγοντας πίσω από αυτή την απόφαση ήταν η πιθανότητα πτώσεις κεραυνών σε ακτίνα 6 μιλίων από την πίστα, γεγονός που θα μπορούσε να οδηγήσει σε καθεστώς «κόκκινης σημαίας», προκαλώντας καθυστερήσεις τουλάχιστον 30 λεπτών. Επιπλέον, η FIA κήρυξε επίσημα κατάσταση «Κινδύνου Βροχής» (Rain Hazard), με την πιθανότητα βροχόπτωσης να ξεπερνά το 40% κατά τη διάρκεια του αρχικού προγράμματος.

Τεχνικό «ναυάγιο» για τον Ισάκ Χατζάρ

Ενώ ο καιρός απειλεί το θέαμα, οι τεχνικοί κανονισμοί έπληξαν την ομάδα της Red Bull. Ο Ισάκ Χατζάρ, ο οποίος είχε καταλάβει την ένατη θέση στη σειρά εκκίνησης, αποκλείστηκε από την κατάταξη λόγω τεχνικής παράβασης.

Κατά τον έλεγχο μετά τα δοκιμαστικά, διαπιστώθηκε ότι το πάτωμα (floor board) της RB22 προεξείχε κατά 2 χιλιοστά πέρα από το επιτρεπτό όριο που ορίζουν οι τεχνικοί κανονισμοί του 2026.

Ο τεχνικός απεσταλμένος της FIA, Τζο Μπάουερ, ήταν κατηγορηματικός: «Μετά τις κατατακτήριες, ελέγχθηκαν οι όγκοι νομιμότητας στο μονοθέσιο νούμερο 06. Το πάτωμα, τόσο στην αριστερή όσο και στη δεξιά πλευρά, προεξείχε κατά 2 χιλιοστά από τον όγκο αναφοράς RV-FLOOR BOARD». Ως αποτέλεσμα, ο Χατζάρ θα εκκινήσει από το pit lane, χάνοντας την ευκαιρία να αξιοποιήσει τις αεροδυναμικές αναβαθμίσεις της ομάδας του. Ο ίδιος παραδέχτηκε τις δυσκολίες, δηλώνοντας πως το μονοθέσιο ήταν πολύ γρήγορο αλλά εξαιρετικά δύσκολο στην οδήγηση, ειδικά σε συνθήκες χαμηλής πρόσφυσης.

Η μεγάλη μάχη: Αντρέα Κίμι Αντονέλι vs Μαξ Φερστάπεν

Στην κορυφή του grid, το σκηνικό παραμένει συναρπαστικό. Ο Αντρέα Κίμι Αντονέλι κατέκτησε την pole position, δείχνοντας ότι η νέα γενιά είναι έτοιμη να κυριαρχήσει, έχοντας δίπλα του τον Παγκόσμιο Πρωταθλητή, Μαξ Φερστάπεν. Ο Ολλανδός, με την ικανότητά του να προσαρμόζεται σε κάθε συνθήκη, παραμένει το μεγάλο φαβορί, ειδικά αν ο καιρός παίξει παιχνίδια. Η επιστροφή του Φερστάπεν στην πρώτη σειρά της εκκίνησης δίνει νέα πνοή στο πρωτάθλημα, ενώ και η McLaren δείχνει αναγεννημένη μετά το 1-2 στο Sprint.

GHOST CAR! 👻



Let's head onboard with Max Verstappen as we compare his lap to that of pole-sitter Kimi Antonelli 💨👇#F1 #MiamiGP pic.twitter.com/vS2zhruKgA — Formula 1 (@F1) May 3, 2026

Στρατηγική και Ελαστικά: Πώς θα κερδηθεί το Grand Prix;

Όπως εξηγεί ο ειδικός αναλυτής Ματ Γιούσον, το Μαϊάμι παραδοσιακά ευνοεί τη στρατηγική ενός pit stop. Πέρυσι, ο Όσκαρ Πιάστρι κέρδισε ακολουθώντας ακριβώς τη συνταγή Medium-Hard. Ωστόσο, το 2026 φέρνει νέα δεδομένα στα μονοθέσια και τις κατασκευές των ελαστικών.

Η επικρατέστερη στρατηγική σε στεγνό οδόστρωμα παραμένει το «Medium-Hard». Το «παράθυρο» για το pit stop είναι από το 22ο -28ο γύρο), αλλά με τη φθορά να αναμένεται χαμηλή, οι ομάδες θα διστάσουν να ρισκάρουν ένα πρόωρο undercut. «Το επίπεδο φθοράς είναι αρκετά χαμηλό και η φθορά διαχειρίσιμη», επισημαίνουν οι υπέυθυνοι ελαστικών των ομάδων.

F1 is back on track in Miami 🌴🛞



The first US race of the season brings high speeds, evolving grip and the C3, C4 and C5 compounds to the Miami International Autodrome.#Fit4F1 #MiamiGP pic.twitter.com/FCZVGmiFzl — Pirelli Motorsport (@pirellisport) April 27, 2026

Υπάρχει βέβαια και η επιλογή για όσους εκκινούν εκτός δεκάδας να δοκιμάσουν τη μαλακή (soft) γόμα στην αρχή για να κερδίσουν θέσεις, αν και αυτό περιορίζει την ευελιξία σε περίπτωση Safety Car.

Το μεγάλο ερώτημα παραμένει: Τι θα συμβεί αν βρέξει; Η ιστορία έχει δείξει ότι η πίστα του Μαϊάμι βρέχεται γρήγορα αλλά και στεγνώνει εξίσου γρήγορα. Με τον «Κίνδυνο Βροχής» να έχει κηρυχθεί, οι ομάδες έχουν λάβει άδεια να τροποποιήσουν τα set-up τους, ενώ έχουν αλλάξει και οι κανόνες για τις κουβέρτες των ελαστικών, ώστε τα βρόχινα ελαστικά να είναι έτοιμα για χρήση άμεσα.

The wait to see if he was indeed on pole... 👀



Kimi could finally pull up to the P1 board after Max crossed the line! 😮‍💨#F1 #MiamiGP pic.twitter.com/vGMOTCN46x — Formula 1 (@F1) May 3, 2026

Τι να περιμένουμε στην πίστα

Καθώς πλησιάζουμε στην ώρα της εκκίνησης, η ατμόσφαιρα είναι ηλεκτρισμένη. Το Μαϊάμι, με την ιδιαιτερότητα της ασφάλτου του και την πρόκληση των καιρικών συνθηκών, υπόσχεται έναν αγώνα όπου η στρατηγική θα παίξει τον πρώτο ρόλο.

Θα αντέξει ο Αντρέα Κίμι Αντονέλι στην πίεση του Μαξ Φερστάπεν; Θα μπορέσουν οι Λάντο Νόρις και Τζορτζ Ράσελ να εκμεταλλευτούν τυχόν λάθη; Μία είναι η σίγουρη απάντηση: στο Grand Prix του Μαϊάμι, το μόνο που είναι σίγουρο, είναι το απρόβλεπτο.

Think Colin enjoyed that one? 😅 pic.twitter.com/kdZh8r3UeQ — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) May 3, 2026

Τι έγινε με μία ματιά

• Επείγουσα αλλαγή: Η εκκίνηση του αγώνα μεταφέρθηκε για τις 13:00 τοπική ώρα (19:00 Ελλάδος) προς αποφυγή των απογευματινών καταιγίδων.

• Ποινή στη Red Bull: Ο Ισάκ Χατζάρ θα εκκινήσει από το pit lane λόγω τεχνικής παράβασης στο πάτωμα του μονοθεσίου του.

• Πρώτη Σειρά: Ο Αντρέα Κίμι Αντονέλι βρίσκεται στην pole position για τρίτο συνεχόμενο αγώνα, με τον Μαξ Φερστάπεν δίπλα του.

• Στρατηγική: Προβλέπεται αγώνας ενός pit stop (Medium-Hard), εκτός αν η βροχή επιβάλει τη χρήση των ενδιάμεσων ή βρόχινων ελαστικών.

• Καιρικά Φαινόμενα: Υπάρχει κίνδυνος για χαλάζι, κεραυνούς και ριπές ανέμου έως 70 χλμ/ώρα κατά τη διάρκεια της ημέρας.