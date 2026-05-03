Formula 1 2026 Grand Prix Μαϊάμι: Ο Αντονέλι ξεκινά από την π΄ρωτη θέση

Η ζέστη στο Μαϊάμι ήταν αποπνικτική, αλλά τίποτα δεν φάνηκε να πτοεί τον απόλυτο πρωταγωνιστή της φετινής σεζόν. Ο Κίμι Αντονέλι, ο οδηγός που είναι πρώτος στην βαθμολογία του παγκοσμίου πρωταθλήματος της Formula 1, επιβεβαίωσε για άλλη μια φορά την κυριαρχία του, κατακτώντας την τρίτη συνεχόμενη pole position στο συναρπαστικό Grand Prix του Μαϊάμι.

Παρά την πίεση του Μαξ Φερστάπεν, ο νεαρός Ιταλός κράτησε την ψυχραιμία του και θα εκκινήσει πρώτος στον αγώνα της Κυριακής.

Kimi Antonelli clinches pole position with an impressive lap in Miami #F1 #MiamiGP — Formula 1 (@F1) May 2, 2026

Φωτιά στην άσφαλτο και προβλήματα για την Audi

Όταν τα φώτα άναψαν για την έναρξη του Q1 στις 4 το απόγευμα (τοπική ώρα), το θερμόμετρο έδειχνε 34°C στον αέρα, ενώ η θερμοκρασία του οδοστρώματος στο International Autodrome του Μαϊάμι ξεπερνούσε τους 50°C. Σε αυτές τις συνθήκες «φούρνου», ο Φερστάπεν έδειξε αρχικά τα δόντια του, όμως ο Αντονέλι απάντησε γρήγορα με έναν εξαιρετικό γύρο στο 1:28.653, παίρνοντας τα ηνία. Στην ουρά του grid, η κατάσταση ήταν απογοητευτική για τις Aston Martin και Cadillac, που έδειχναν ανήμπορες να ακολουθήσουν τον ρυθμό της μεσαίας κατηγορίας. Το μεγαλύτερο δράμα, ωστόσο, εκτυλίχθηκε στο γκαράζ της Audi. Ο Γκαμπριέλ Μπορτολέτο, μετά από μια καθυστερημένη έξοδο, είδε την κινητήρια μονάδα του να τυλίγεται στις φλόγες, μένοντας ακινητοποιημένος στην άκρη της πίστας. Προς το παρόν είναι ένα εφιαλτικό διήμερο για την ομάδα, καθώς και ο Νίκο Χούλκενμπεργκ δεν είχε καταφέρει να ξεκινήσει στον αγώνα Sprint του Σαββάτου.

Με έξι οδηγούς να αποκλείονται από το Q1, ο rookie της Racing Bulls, Άρβιντ Λίντμπλαντ, περιορίστηκε στη 17η θέση. Αυτό έδωσε μια «ανάσα» στον Όσκαρ Πιάστρι της McLaren, ο οποίος αν και δυσκολεύτηκε με χρησιμοποιημένα ελαστικά και ένα κακό πρώτο sector, κατάφερε οριακά να περάσει στη 16η θέση.

Η μάχη του Q2 και η έκπληξη της Alpine

Στη δεύτερη περίοδο, ο Λάντο Νόρις βρέθηκε προσωρινά σε δύσκολη θέση όταν βγήκε εκτός πίστας στην 6η στροφή. Παρόλα αυτά, ο Βρετανός βρήκε τον χρόνο που χρειαζόταν για να πλασαριστεί στην 7η θέση. Ο Φερστάπεν ανέβασε τον πήχη στο 1:28.116, αλλά η είδηση της ημέρας ήρθε από την Alpine. Ο Φράνκο Κολαπίντο, σε τρομερή φόρμα, κατάφερε να προκριθεί στο Q3, αφήνοντας πίσω του τον teammate του, Πιέρ Γκασλί.

Post-Quali scenes from the pitlane — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) May 2, 2026

Αυτή ήταν η πρώτη εμφάνιση του Αργεντινού στην τελική δεκάδα μετά το Αζερμπαϊτζάν το 2024 και η πρώτη του με τα χρώματα της Alpine, αποδεικνύοντας ότι το ταλέντο του ταιριάζει απόλυτα στις απαιτητικές στροφές του Μαϊάμι. Εκτός συνέχειας έμειναν οι Χούλκενμπεργκ, Λίαμ Λόουσον, καθώς και τα μονοθέσια των Haas και Williams.

Το χτύπημα του Αντονέλι στο Q3

Στο καθοριστικό δεκάλεπτο για την pole position, ο Αντονέλι δεν άφησε περιθώρια αμφισβήτησης. Με το «καλημέρα», σημείωσε χρόνο 1:27.798 – ο πρώτος γύρος όλο το τριήμερο που κατέρριψε το ρεκόρ του Νόρις από το Sprint της Παρασκευής.

Χάρη σε ένα εκρηκτικό πρώτο sector, ο Ιταλός πήρε προβάδισμα τριών δεκάτων από τους Σαρλ Λεκλέρ και Μαξ Φερστάπεν. Στην τελευταία προσπάθεια, πολλοί οδηγοί –συμπεριλαμβανομένου του Αντονέλι– δεν κατάφεραν να βελτιώσουν τους χρόνους τους λόγω της καταπόνησης των ελαστικών.

Ωστόσο, ο πρώτος γύρος του Κίμι ήταν αρκετός. Ο Φερστάπεν έκανε μια τελευταία αντεπίθεση, καταφέρνοντας να προσπεράσει τον Λεκλέρ για τη δεύτερη θέση, δείχνοντας ότι η Red Bull βρίσκει σιγά-σιγά τα πατήματά της μετά το δύσκολο ξεκίνημα της σεζόν. Πίσω από την πρώτη τριάδα, ο νικητής του Sprint, Λάντο Νόρις, κέρδισε τον Τζορτζ Ράσελ για την 4η θέση, με τον Λιούις Χάμιλτον να ακολουθεί στην 6η. Ο Πιάστρι έμεινε στην 7η θέση, ενώ ο Κολαπίντο πανηγύρισε το καλύτερο αποτέλεσμα της καριέρας του με την 8η θέση, μπροστά από τους Ατζάρ και Γκασλί.

Ο αγώνας της Κυριακής αναμένεται με τεράστιο ενδιαφέρον, αν και η απειλή καταιγίδων πάνω από το Μαϊάμι ίσως ανατρέψει τα δεδομένα και τη στρατηγική των ομάδων.

Here's your Miami Grand Prix starting grid #F1 #MiamiGP — Formula 1 (@F1) May 2, 2026

Highlights Κατατακτήριων Δοκιμών:

Pole Position: Ο Κίμι Αντονέλι κατακτά την 3η συνεχόμενη pole για το 2026.

Πρώτη σειρά: Ο Μαξ Φερστάπεν δίπλα στον Αντονέλι, επιβεβαιώνοντας την άνοδο της Red Bull.

Ferrari: Ο Σαρλ Λεκλέρ στην 3η θέση, μόλις μισό δέκατο πίσω από τη δεύτερη σειρά.

Alpine: Εντυπωσιακός Φράνκο Κολαπίντο στην 8η θέση, στην καλύτερη εμφάνισή του.

Απογοήτευση Audi: Φωτιά στο μονοθέσιο του Μπορτολέτο και πρόωρος αποκλεισμός.

Καιρικές συνθήκες: Ακραία ζέστη (50°C+ στην πίστα) και πιθανότητα βροχής για τον αγώνα.