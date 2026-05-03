Καμεραμάν της F1 αποπροσανατολίστηκε από «καυτή» οπαδό και χάλασε το πλάνο σε ζωντανή μετάδοση

Ένα απρόοπτο και άκρως viral στιγμιότυπο χάρισε το Grand Prix του Μαϊάμι στη Formula 1, με πρωταγωνίστρια την Ιβάνα Κνολ, που κατάφερε για ακόμη μία φορά να τραβήξει όλα τα βλέμματα.

Η Κροάτισσα influencer, που έγινε γνωστή στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2018 χάρη στις εντυπωσιακές εμφανίσεις της στις εξέδρες, έκανε… πασαρέλα μπροστά από την κάμερα του Sky Sports κατά τη διάρκεια ζωντανής μετάδοσης.

Εκείνη την ώρα, οι Σιμόν Λάζενμπι, Ναόμι Σιφ και Τζένσον Μπουτόν συζητούσαν για το αγωνιστικό τριήμερο, όταν η Κνολ πέρασε μπροστά από το πλάνο, κλέβοντας την παράσταση. Ο cameraman φάνηκε να… αποσυντονίζεται στιγμιαία, στρέφοντας τον φακό προς το μέρος της, προκαλώντας «βροχή» σχολίων στα social media. Το στιγμιότυπο έγινε αμέσως viral, με τους χρήστες να σχολιάζουν πως «ξέχασε ότι ήταν live».

Ο παρουσιαστής της εκπομπής διατήρησε την ψυχραιμία του on air, όμως άλλοι παρευρισκόμενοι μεταξύ των οποίων οι μηχανικοί της McLaren, δεν έκρυψαν τον ενθουσιασμό τους για την απρόσμενη… εμφάνιση.