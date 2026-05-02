Ο κόσμος του μηχανοκίνητου αθλητισμού θρηνεί: Έφυγε από την ζωή ο θρυλικός Άλεξ Ζανάρντι

Έφυγε από την ζωή ο πολυαγαπημένος Άλεξ Ζανάρντι σε ηλικία 59 ετών, σχεδόν έξι χρόνια μετά το ατύχημα που είχε κατά την συμμετοχή του σε σκυταλοδρομία handbike.

Στην ιστορία των αγώνων αυτοκινήτου δύσκολα βρίσκει κανείς έναν οδηγό τόσο αγαπητό όσο ο Άλεξ Ζανάρντι, και ταυτόχρονα έναν άνθρωπο που δοκιμάστηκε τόσο σκληρά από σοβαρά ατυχήματα. Ίσως επίσης να μην υπήρξε άλλος που να πάλεψε με τέτοια επιμονή ή να έζησε τη ζωή με τόση ένταση όσο ο Ιταλός.

Ίσως γι’ αυτό αποκτά ιδιαίτερη συγκίνηση το γεγονός ότι ο Ζανάρντι έφυγε από τη ζωή την ίδια ημερομηνία με τον Άιρτον Σένα: την 1η Μαΐου 2026, ακριβώς 32 χρόνια μετά τον θάνατο του Βραζιλιάνου. Για διαφορετικούς λόγους, αλλά με εξίσου μεγάλη επίδραση, ο Ζανάρντι πέρασε πλέον στην ιστορία ως ένας από τους ανθρώπους που σημάδεψαν για πάντα το motorsport.

Ο Άλεξ Ζανάρντι αγωνίστηκε στη Formula 1 τη δεκαετία του 1990 με τις ομάδες Jordan, Minardi, Lotus και Williams. Παράλληλα, κατέκτησε τίτλους στο αμερικανικό πρωτάθλημα CART και αργότερα διακρίθηκε ως Παραολυμπιονίκης στην χειροκίνητη ποδηλασία (handbike).

Γεννημένος το 1966 στη Μπολόνια, ξεκίνησε από τα καρτ σε ηλικία 14 ετών και γρήγορα ανέβηκε κατηγορίες: το 1988 βρέθηκε στη Formula 3 Ιταλίας και τρία χρόνια αργότερα στη Formula 3000. Την ίδια χρονιά έκανε και τα πρώτα του βήματα στη Formula 1 με τη Jordan, κάνοντας ντεμπούτο στο Grand Prix Ισπανίας όπου τερμάτισε ένατος, αποτέλεσμα που επανέλαβε και στην Αυστραλία. Στη συνέχεια αγωνίστηκε για σύντομο διάστημα με τη Minardi και έπειτα με τη Lotus το 1993 και το 1994.

Το 1995 πήρε μια καθοριστική απόφαση, μετακομίζοντας στις Ηνωμένες Πολιτείες για να συμμετάσχει στο πρωτάθλημα CART με την ομάδα Ganassi. Εκεί γνώρισε τεράστια επιτυχία, κατακτώντας δύο πρωταθλήματα και γράφοντας μια από τις πιο εντυπωσιακές σελίδες της καριέρας του.

Παρά τους τίτλους του, η ζωή του άλλαξε δραματικά στις 15 Σεπτεμβρίου 2001. Σε αγώνα CART στην Ευρώπη, έχασε τον έλεγχο του μονοθεσίου του βγαίνοντας από τα πιτς λόγω ολισθηρότητας στην πίστα. Το αυτοκίνητό του περιστράφηκε και συγκρούστηκε σφοδρά με εκείνο του Άλεξ Ταλιανί. Το ατύχημα ήταν καταστροφικό: έχασε και τα δύο του πόδια και βρέθηκε πολύ κοντά στον θάνατο εξαιτίας της μεγάλης απώλειας αίματος.

Μεταφέρθηκε σε κρίσιμη κατάσταση σε νοσοκομείο του Βερολίνου. Παρά τις δυσοίωνες προβλέψεις και έπειτα από 15 χειρουργικές επεμβάσεις και έξι εβδομάδες νοσηλείας, κατάφερε να επιβιώσει. Επέστρεψε στο σπίτι του για να ξεκινήσει μια δύσκολη και μακρά αποκατάσταση.

Από εκείνο το σημείο ξεκίνησε μια δεύτερη ζωή. Παρέμεινε κοντά στους αγώνες, συμμετέχοντας στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Τουρισμού (WTCC), όμως τελικά αφιερώθηκε στη χειροκίνητη ποδηλασία. Αγωνίστηκε στον Μαραθώνιο της Νέας Υόρκης, διακρίθηκε σε παγκόσμιο επίπεδο και κορύφωσε την πορεία του στους Παραολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου το 2012, όπου κατέκτησε δύο χρυσά και ένα ασημένιο μετάλλιο — μια τεράστια προσωπική νίκη και σύμβολο δύναμης.

Δυστυχώς, η μοίρα του επιφύλασσε ακόμη ένα σοβαρό πλήγμα. Στις 19 Ιουνίου 2020, κατά τη διάρκεια σκυταλοδρομίας με handbike στο πλαίσιο της διοργάνωσης Obiettivo 3, έχασε τον έλεγχο και βρέθηκε στο αντίθετο ρεύμα, συγκρουόμενος με φορτηγό. Ο τραυματισμός του ήταν εξαιρετικά σοβαρός.

Υποβλήθηκε σε διαδοχικές επεμβάσεις στο νοσοκομείο Santa Maria alle Scotte και στη συνέχεια μεταφέρθηκε σε κέντρο αποκατάστασης στην Πάδοβα. Στα τέλη του 2021 επέστρεψε στο σπίτι του, ενώ μετά από νέο κύκλο θεραπειών στη Ραβέννα κατάφερε να επιστρέψει οριστικά τον Σεπτέμβριο του 2022. Έκτοτε, η κατάσταση της υγείας του παρέμενε μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Τελικά, ανακοινώθηκε ότι έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 59 ετών. Η οικογένειά του γνωστοποίησε ότι ο Αλεσάντρο Ζανάρντι πέθανε ήρεμα το βράδυ της 1ης Μαΐου, περιτριγυρισμένος από τους αγαπημένους του ανθρώπους, ζητώντας παράλληλα σεβασμό στην ιδιωτικότητά της σε αυτή τη δύσκολη στιγμή.