Λιονέλ Μέσι: Εμφανίστηκε στο Grand Prix του Μαϊάμι με ρολόι αξίας... 780.000 ευρώ

Ο Λιονέλ Μέσι παρακολούθησε από κοντά το Grand Prix της Formula1 στην Φλώριντα και «μαγνήτισε» τα βλέμματα όλων με το πολυτελές του ρολόι.

Ο «Pulga» είναι γνωστό ότι έχει μεγάλη συλλογή από ρολόγια και αυτή τη φορά εμφανίστηκε με ένα σπάνιο Rolex Cosmograph Daytona Rainbow ελβετικής καταγωγής.

Το πολυτελές ρολόι του Μέσι

Το συγκεκριμένο μοντέλο έχει κάσα 40mm από χρυσό Everose 18 καρατίων και χαρακτηριστική στεφάνη με 36 πολύχρωμους ζαφείρια σε μορφή ουράνιου τόξου.

🚨 DID YOU KNOW:



Today Messi stepped out with the ⌚️ Rolex Cosmograph Daytona Rainbow 🌈



40mm case in 18k Everose gold

Bezel with 36 multicolored sapphires

Lugs with 56 diamonds

Black dial with sapphire indices

Caliber 4130 automatic, 72h power reserve Chronograph +… https://t.co/6AQif54QTu pic.twitter.com/CXgnCB9bsz — Elite Futbol Talk | EFT (@EliteFutbolTalk) May 3, 2026

Επιπλέον, τα lugs είναι διακοσμημένα με 56 διαμάντια, ενώ το μαύρο καντράν διαθέτει δείκτες από ζαφείρι. Στο εσωτερικό του τώρα, ο μηχανισμός Caliber 4130, ένας αυτόματος χρονογράφος με εφεδρεία ισχύος 72 ωρών, που συνδυάζει κορυφαία ακρίβεια με υψηλή ωρολογοποιία. Τέλος, το μοντέλο έχει επίσης στη στεφάνη χαραγμένο ταχύμετρο, ενώ συμπληρώνεται με βραχιόλι Oyster από χρυσό Everose και κούμπωμα ασφαλείας Oysterlock.

Ο Αργεντινός σταρ στο Grand Prix του Μαϊάμι

Η τιμή του ρολογιού «ζαλίζει»

Το ρολόι αυτό θεωρείται «εκτός καταλόγου», κάτι που σημαίνει πως δεν μπορεί ο οποιοσδήποτε να το βρει στην αγορά. Η τιμή του εκτιμάται 900.000 δολάρια (σ.σ 770.000 – 780.000 ευρώ) και αποτελεί ένα από τα πιο ακριβά και σπάνια Rolex.