Κορνέγια: Ποια είναι η ομάδα που αγόρασε ο Λιονέλ Μέσι

Ο μεγάλος «σταρ» του ποδοσφαίρου Λιονέλ Μέσι, έχοντας πλέον «τερματίσει το άθλημα», είπε να κάνει ένα «δώρο» στον εαυτό του αγοράζοντας την Κορνέγια.

Σύμφωνα με τον Fabrizio Romano, ο Αργεντίνος υπέγραψε το συμβόλαιο που του «προσφέρει» το 100% τον μετοχών της ομάδας.

🚨 BREAKING: Lionel Messi buys Spanish 3rd division club UE Cornellà. ✍🏼



Catalunya based club will be owned by Leo Messi for its 100%. — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 16, 2026

Πρόκειται για ένα κλαμπ που αγωνίζεται στη 3η κατηγορία της Ισπανίας. Μάλιστα, τη συγκεκριμένη στιγμή βρίσκεται και 3η βαθμολογικό πίνακα. Είναι ένα μικρό κλαμπ που ανήκει σε μέρος της μητροπολιτικής περιοχής της Βαρκελώνης. Επομένως, ένα στοιχείο που συνδέει απόλυτα τον Λιονέλ Μέσι, αφού τα περισσότερα χρόνια της καριέρας του το έχει περάσει σαν.. Καταλανός. Έδρα της είναι το Nou Municipal de Cornella (Κορνέλα ντε Λόμπρεγκατ) με χωριτηκότητα 1.500 φιλάθλους.

Χρονικά, οι μόνοι λόγοι για να τη θυμόμαστε είναι μία ιστορική πρόκριση απέναντι στην Ατλέτικο Μαδρίτης το 2021 για τη διοργάνωση του Copa Del Rey, αλλά και το ό,τι πέρασαν από τις ακαδημίες της γνωστά και «μεγάλα» ονόματα όπως οι Τζόρντι Άλμπα, Ράγια και ο Κεϊτά Μπαλντέ.