Κορνέγια: Ποια είναι η ομάδα που αγόρασε ο Λιονέλ Μέσι
Ο Αργεντίνος αγόρασε ομάδα στη 3η κατηγορία της Ισπανίας - Τα στοιχεία της ομάδας και η ιστορική πρόκριση στο κύπελλο Ισπανίας.
Ο μεγάλος «σταρ» του ποδοσφαίρου Λιονέλ Μέσι, έχοντας πλέον «τερματίσει το άθλημα», είπε να κάνει ένα «δώρο» στον εαυτό του αγοράζοντας την Κορνέγια.
Σύμφωνα με τον Fabrizio Romano, ο Αργεντίνος υπέγραψε το συμβόλαιο που του «προσφέρει» το 100% τον μετοχών της ομάδας.
Πρόκειται για ένα κλαμπ που αγωνίζεται στη 3η κατηγορία της Ισπανίας. Μάλιστα, τη συγκεκριμένη στιγμή βρίσκεται και 3η βαθμολογικό πίνακα. Είναι ένα μικρό κλαμπ που ανήκει σε μέρος της μητροπολιτικής περιοχής της Βαρκελώνης. Επομένως, ένα στοιχείο που συνδέει απόλυτα τον Λιονέλ Μέσι, αφού τα περισσότερα χρόνια της καριέρας του το έχει περάσει σαν.. Καταλανός. Έδρα της είναι το Nou Municipal de Cornella (Κορνέλα ντε Λόμπρεγκατ) με χωριτηκότητα 1.500 φιλάθλους.
Χρονικά, οι μόνοι λόγοι για να τη θυμόμαστε είναι μία ιστορική πρόκριση απέναντι στην Ατλέτικο Μαδρίτης το 2021 για τη διοργάνωση του Copa Del Rey, αλλά και το ό,τι πέρασαν από τις ακαδημίες της γνωστά και «μεγάλα» ονόματα όπως οι Τζόρντι Άλμπα, Ράγια και ο Κεϊτά Μπαλντέ.