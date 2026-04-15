Λιονέλ Μέσι: Το μήνυμα της Αντονέλα στο «τρίτο πρόσωπο» που διέλυσε τα σενάρια περί απιστίας

Μια φήμη που υπάρχει στην ατμόσφαιρα εδώ και πολλά χρόνια, που θέλει τον Λιονέλ Μέσι να διατηρεί δεσμό με την δημοσιογράφο Σοφία Μαρτίνεζ, φαίνεται πως αρχίζει να φθίνει.

Η συγκεκριμένη φημολογία ξεκίνησε το 2022, στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ, όταν ο Αργεντίνος σούπερ σταρ έδωσε μια συνέντευξη στην δημοσιογράφο αμέσως μετά την κατάκτηση με την εθνική Αργεντινής, στην οποία η ίδια παρουσιάστηκε ιδιαίτερα... διαχυτική. Τότε διάφορα μέσα, κυρίως από την Βραζιλία, παρουσίαζαν τους δυο τους ως... παράνομο ζευγάρι.

Ο Λέο και η δημοσιογράφος δεν σχολίασαν ποτέ τις φήμες, με την Μαρτίνεζ σε ανύποπτο χρόνο να δηλώνει γενικά και αόριστα: «Το φύλο μου είναι αυτό που οδηγεί τους χρήστες των social media να ασχολούνται τόσο μαζί μου. Αν ήταν κάποιος άντρας δημοσιογράφος δεν θα ενδιαφερόταν κανείς».

Sofía Martínez contó que, en medio de los rumores que surgieron tras su entrevista viral con Messi en Qatar 2022, recibió un mensaje inesperado de Antonela Roccuzzo. 💬🇦🇷 pic.twitter.com/f2ryMXeA5w — Noticias LFC (@familiacubanatv) April 13, 2026

Τις τελευταίες ώρες όμως ένα ρεπορτάζ ιστοσελίδα mejorinformado.com αναφέρει πως η σύζυγος του Λιονέλ Μέσι, Αντονέλα Ροκούζο, αντιμετώπισε πολύ ψύχραιμα την φημολογία με περίσσια σιγουριά για τον σύζυγό της, έστειλε μήνυμα στην Σοφία Μαρτίνεζ για να την καθησυχάσει λέγοντας: «Σόφι, μην ανησυχείς, μην δίνεις σημασία στις ανοησίες... Πίσω από την κλειστή πόρτα του σπιτιού μας, δεν υπήρξε κανένα θέμα, κανένα δράμα. Όλα αυτά ήταν απλά ένας θόρυβος, έξω από το σπίτι μας και αποτέλεσαν θόρυβο, μόνο για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης».

Σύμφωνα με τα ΜΜΕ της Αργεντινής το μήνυμα αυτό ηρέμησε την δημοσιογράφο η οποία τόσα χρόνια είχε την ταμπέλα του τρίτου προσώπου, ενώ παράλληλα η Αντονέλα έδειξε πως είναι απόλυτα σίγουρη για το πόσο πιστός είναι ο Μέσι.