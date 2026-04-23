Στα χνάρια της Αλ Νασρ η Ίντερ Μαϊάμι - Σχεδιάζει δίδυμο Λιονέλ με Τιάγκο Μέσι

Η Ίντερ Μαϊάμι σχεδιάζει την ενσωμάτωση του Τιάγκο Μέσι, γιου του Λιονέλ, στην πρώτη ομάδα πριν από τη λήξη του συμβολαίου του.

Ο Αργεντινός σταρ υπέγραψε νέο συμβόλαιο με την ομάδα του Μαϊάμι με σκοπό να αγωνιστεί στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026. Έτσι, θα αγωνίζεται στο πωτάθλημα του MLS έως τον Δεκέμβριο του 2028.

Μια κίνηση που ίσως τον «κρατήσει» στα γήπεδα

Η Ίντερ Μαϊάμι καταστρώνει ένα πλάνο που θα φέρει τον 13χρονο γιο του Λιονέλ, Τιάγκο, στην πρώτη ομάδα πριν λήξει το συμβόλαιο του μπαμπά του. Ο νεαρός αγωνίζεται ήδη στις ακαδημίες της ομάδας.

Σε περίπτωση που συμβεί κάτι τέτοιο θα γίνουν το πρώτο αργεντίνικο δίδυμο πατέρα-γιου που θα παίξει μαζί σε πρωτάθλημα πρώτης κατηγορίας στην ιστορία του ποδοσφαίρου.

Porque está considerando ascender a Thiago Messi al primer equipo antes de que expire el contrato de Messi con Inter Miami, y se convertirían en la primera dupla padre-hijo argentina en jugar juntos en una liga de primera en la historia del fútbol pic.twitter.com/sN9qyt6CDK — Es tendencia en 𝕏 (@EsTendenciaEnX) April 22, 2026

Στο ίδιο μήκος κύματος και η Αλ Νασρ

Ο γιος του Κριστιάνο Ρονάλντο, πραγματοποεί εξαιρετικές εμφανίσεις με τη φανέλα της U16 Άλ Νάσρ και οι Σαουδάραβες έχουν στο «νου» τους να τον ανεβάσουν στη πρώτη ομάδα και να παίξει συμπαίκτης με τον πατέρα του.