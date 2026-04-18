Νεϊμάρ για Γιαμάλ: «Μετά από εμένα και τον Μέσι... είναι αυτός»

Ο Λαμίν Γιαμάλ, είναι αναμφισβήτητα το πιο «hot name» του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Ένα παιδί που στα 18 του χρόνια έχει καταφέρει πράγματα που άλλοι ίσως να μη κάνουν ποτέ. Όλοι οι μεγάλοι παίκτες έχουν πάντα ένα είδωλο, κάποιον που θα ήθελαν να μοιάσουν και θαυμάζουν. Αυτός για τον Ισπανό είναι ο Νεϊμάρ. Κάτι που έχει αναφέρει αρκετές φορές σε δηλώσεις του.

Ο Βραζιλιάνος ανταποδίδει, λέγοντας ό,τι ο μικρός του θυμίζει πολύ τόσο τον εαυτό του όταν ήταν στην ηλικία του, αλλά και τον Λιονέλ Μέσι. Με αφορμή τα όσα κάνει στο χορτάρι και τον πρόσφατο αποκλεισμό της Μπαρτσελόνα από το Champions League, ανέφερε την υπερπροσπάθεια του 18χρονου να «κρατήσει» την ομάδα του στη διοργάνωση.

🎙️Neymar:



“Lamine Yamal? I truly believe he’s one of the greatest teenage sensations football has ever seen. There was Messi, there was me… but what this kid is doing at 18 is simply unreal.



I felt bad for him when he got knocked out of the Champions League. He gave…

Αναλυτικά τα όσα είπε ο Νεϊμάρ για τον Γιαμάλ:

«Πιστεύω ακράδαντα ότι είναι ένας από τους καλύτερους νεαρούς παίκτες που έχει δει ποτέ το ποδόσφαιρο. Ήταν ο Μέσι, ήμουν εγώ... αλλά αυτό που κάνει αυτό το παιδί στα 18 του είναι απλά απίστευτο. Λυπήθηκα γι' αυτόν όταν αποκλείστηκε από το Champions League. Έδωσε τα πάντα, ''πυροδότησε'' την ανατροπή, αλλά αυτό είναι το ποδόσφαιρο, όλα μπορούν να συμβούν. Η ώρα του έρχεται. Ελπίζω να κερδίσει του χρόνου... και γιατί όχι και τη Χρυσή Μπάλα; Είναι ξεχωριστός. Ένας από αυτούς τους παίκτες που θα υποστηρίζω πάντα».