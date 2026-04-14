Επική ατάκα Σιμεόνε για Γιαμάλ: «Αφού δε θέλει τρεις παίκτες πάνω του, θα τον μαρκάρουν... τέσσερις»

Η Ατλέτικο Μαδρίτης υποδέχεται το βράδυ της Τρίτης (14/04, 22:00) στο «Μετροπολιτάνο» τη Μπαρτσελόνα για τους προημιτελικούς του Champions League και ο προπονητής των Μαδριλένων, Ντιέγκο Σιμεόνε αναφέρθηκε στον Λαμίν Γιαμάλ με μία μυθική ατάκα. Ο Αργεντίνος τεχνικός δε δίστασε να απαντήσει στον ταλαντούχο επιθετικό των «μπλαουγκράνα», που λίγες ώρες νωρίτερα ζήτησε σα «χάρη» από τον Σιμεόνε να του επιτρέψει να έχει περισσότερο χώρο στο γήπεδο και να μη βάλει ξανά τρεις παίκτες πάνω του για να τον κλείνουν.

Lamine Yamal: “Hopefully Cholo [Simeone] does me a favor and puts me in a 𝙊𝙉𝙀-𝙊𝙉-𝙊𝙉𝙀 tomorrow.”



The way he holds back his smile at the end 😂 pic.twitter.com/qXSxvS71M5 — 433 (@433) April 13, 2026

Ο Τσόλο δήλωσε ότι αφού ο Γιαμάλ δε θέλει τρεις παίκτες να τον μαρκάρουν, θα του βάλει... τέσσερις, σκορπίζοντας γέλιο στην αίθουσα Τύπου. Ο Αργεντίνος, άλλωστε είναι γνωστός για τις τακτικές που εφαρμόζει, έχοντας μία αγωνιστική ταυτότητα που στηρίζεται στην άμυνα.

Παράλληλα, ο Σιμεόνε αναφέρθηκε στις δηλώσεις του Χάνσι Φλικ, που δήλωσε ότι ο αγωνιστικός χώρος του «Μετροπολιτάνο» είναι ακατάλληλος για τη διεξαγωγή του μεγάλου παιχνιδιού. «Ένας αληθινός άντρας παίζει το παιχνίδι χωρίς να ενδιαφέρεται για το μέγεθος από το χορτάρι», τόνισε.

Τέλος, αναφέρθηκε στην αμυντική του τετράδα, χαριτολογώντας. «Το να παίζεις έναν προημιτελικό Champions League με τον Λενγκλέ, τον Μολίνα, τον Λε Νορμάν και τον Ρουγκέρι στην άμυνα, είναι σα να σε δικάζουν για τριπλή δολοφονία και να σε υπερασπίζεται δικηγόρος, που τον διόρισε το κράτος», δήλωσε, με τους δημοσιογράφους, που παρακολουθούσαν από κοντά τη συνέντευξη Τύπου να ξεσπούν σε γέλια.