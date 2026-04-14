Ντιέγκο Σιμεόνε: Η αξία της «αυτοκρατορίας» του στον τομέα του real estate που... «ζαλίζει»

Ο Ντιέγκο Σιμεόνε έχει αποδείξει την αξία του ως προπονητής, καθώς βρίσκεται στον πάγκο της Ατλέτικο Μαδρίτης 15 ολόκληρα χρόνια, από τις 23 Δεκεμβρίου του 2011. Μπορεί να έχει κάνει σπουδαία πράγματα ως προπονητής, όμως ο τρόπος που έχει διαχειριστεί τα χρήματα που έβγαλε από τους πάγκους και από το ποδόσφαιρο τον κάνουν έναν τρομερά έξυπνο επιχειρηματία.

Ο Σιμεόνε ξέρει πως όσο περνάνε τα χρόνια έρχεται όλο και πιο κοντά στην... συνταξιοδότηση, επομένως έχει επεκταθεί στον χώρο των real estate, έχοντας χτίσει μάλιστα μια κανονική αυτοκρατορία ακινήτων. Ο Τσόλο έχει 180 διαμερίσματα και επτά μεζονέτες στην Μαδρίτη μαζί με την δεύτερη σύζυγό του, Κάρλα Περεϊρα και οι δυο τους θεωρούνται ένα από τα πιο πλούσια ζευγάρια στην ποδοσφαιρική σόουμπιζ. Ο 55χρονος προπονητής διαθέτει τα διαμερίσματά του είτε προς ενοικίαση είτε προς πώληση, επομένως είναι δεδομένο πως τα έσοδά του είναι... εξωπραγματικά.

Ο Σιμεόνε έχει τρεις γιούς, που ασχολούνται επίσης με το ποδόσφαιρο, αλλά και δυο κόρες. Είναι δεδομένο λοιπόν πως ο σκοπός του να εξασφαλίσει οικονομικά την οικογένειά του έχει επιτευχθεί και με το παραπάνω, καθώς χωρίς καμία υπερβολή η μισή Μαδρίτη τους ανήκει.

Το πολυτελές σπίτι του Σιμεόνε

Όπως είναι φυσιολογικό, με τόσα ακίνητα ο Τσόλο ξέρει να επιλέγει σπίτια. Η κατοικία του Ουρουγουανού προπονητή θυμίζει κανονικό παλάτι καθώς διαθέτει γήπεδο ποδοσφαίρου, πισίνα ολυμπιακών διαστάσεων, κουζίνα που θα ζήλευε κάθε σεφ στον κόσμο, αμέτρητα υπνοδωμάτια, μπάνια και φυσικά γκαράζ για όλα τα αυτοκίνητα που έχει στην κατοχή του. Επομένως καταλαβαίνει κανείς πως ζει σε κανονική έπαυλη.