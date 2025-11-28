Ατλέτικο Μαδρίτης: Ο Σιμεόνε βάζει τους παίκτες να προπονούνται… ξυπόλυτοι (vid)

Ο Ντιέγκο Σιμεόνε θέλησε να προσφέρει στους παίκτες της Ατλέτικο Μαδρίτης μια ασυνήθιστη εμπειρία αποκατάστασης, ζητώντας τους να προπονηθούν ξυπόλυτοι.

Στόχος του «Τσόλο» ήταν να ενισχύσει την επαφή των ποδοσφαιριστών με τη φύση και να επιταχύνει την ανάρρωση των ποδιών τους μετά το απαιτητικό παιχνίδι με την Ίντερ την Τετάρτη (26/11).

Το ηλιόλουστο πρόγραμμα περιλάμβανε βόλτα και ασκήσεις πάνω στο χορτάρι με γυμνά πόδια, προσφέροντας μια διαφορετική και… φυσική μέθοδο αποθεραπείας στους «ροχιμπλάνκος».