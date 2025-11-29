Απίστευτο σκηνικό στη Γαλλία: Παίχτης αρνήθηκε να κάνει προθέρμανση (vid)

Ένα ασυνήθιστο και ιδιαίτερο σκηνικό σημειώθηκε στη Γαλλία, με πρωταγωνιστή τον αμυντικό της Μετς, Κοφί Κουαό, ο οποίος αρνήθηκε να λάβει μέρος στην προθέρμανση πριν από την αναμέτρηση με τη Ρεν, προκαλώντας αναστάτωση στο στρατόπεδο της ομάδας.

Ο 26χρονος Ιβοριανός, που μέχρι σήμερα είχε ξεκινήσει βασικός σε όλα τα φετινά παιχνίδια, είδε το όνομά του να μένει εκτός αρχικού σχήματος από τον Στεφάν Λε Μινιάν για το παιχνίδι της 14ης αγωνιστικής, όπου η Μετς γνώρισε εντός έδρας ήττα με 0-1.

Δυσαρεστημένος με την απόφαση, ο Κουαό επέλεξε να μην συμμετάσχει στην προθέρμανση των αναπληρωματικών. Αντί να ακολουθήσει το πρόγραμμα της ομάδας, κάθισε πάνω σε μια μπάλα και αγνόησε τις οδηγίες του τεχνικού τιμ.

Aïe 🥶



L’attitude de Koffi Kouao à l’échauffement laisse penser à une certaine frustration d’être remplaçant ce soir face au Stade Rennais 🤔 pic.twitter.com/HxeFHfG71U — L1+ (@ligue1plus) November 28, 2025

Παρά τις προσπάθειες των μελών του προπονητικού επιτελείου να τον πείσουν να αλλάξει στάση, ο αμυντικός παρέμεινε ανένδοτος. Μάλιστα, είχε έντονη λεκτική αντιπαράθεση με έμπειρο μέλος του staff, χωρίς ωστόσο να υπάρξει κάποια λύση.