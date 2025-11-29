Απίστευτο σκηνικό στη Γαλλία: Παίχτης αρνήθηκε να κάνει προθέρμανση (vid)
O Κοφί Κουαό της Μετς αρνήθηκε να βγει για προθέρμανση, αντιδρώντας στην απόφαση του προπονητή να τον αφήσει εκτός βασικής ενδεκάδας.
Ένα ασυνήθιστο και ιδιαίτερο σκηνικό σημειώθηκε στη Γαλλία, με πρωταγωνιστή τον αμυντικό της Μετς, Κοφί Κουαό, ο οποίος αρνήθηκε να λάβει μέρος στην προθέρμανση πριν από την αναμέτρηση με τη Ρεν, προκαλώντας αναστάτωση στο στρατόπεδο της ομάδας.
Ο 26χρονος Ιβοριανός, που μέχρι σήμερα είχε ξεκινήσει βασικός σε όλα τα φετινά παιχνίδια, είδε το όνομά του να μένει εκτός αρχικού σχήματος από τον Στεφάν Λε Μινιάν για το παιχνίδι της 14ης αγωνιστικής, όπου η Μετς γνώρισε εντός έδρας ήττα με 0-1.
Δυσαρεστημένος με την απόφαση, ο Κουαό επέλεξε να μην συμμετάσχει στην προθέρμανση των αναπληρωματικών. Αντί να ακολουθήσει το πρόγραμμα της ομάδας, κάθισε πάνω σε μια μπάλα και αγνόησε τις οδηγίες του τεχνικού τιμ.
Παρά τις προσπάθειες των μελών του προπονητικού επιτελείου να τον πείσουν να αλλάξει στάση, ο αμυντικός παρέμεινε ανένδοτος. Μάλιστα, είχε έντονη λεκτική αντιπαράθεση με έμπειρο μέλος του staff, χωρίς ωστόσο να υπάρξει κάποια λύση.