Παυλίδης… «σωτήρας» - Χρυσό γκολ στο 95’ στη νίκη της Μπενφίκα (vid)

«Λυτρωτής» ο Παυλίδης για την Μπενφίκα. Ο διεθνής επιθετικός «εκτέλεσε» τη Μαδέιρα στο 95’, χαρίζοντας στους «αετούς» μια τεράστια εκτός έδρας νίκη με 2-1 για τη 12η αγωνιστική του πορτογαλικού πρωταθλήματος.

Η ομάδα του Ζοσέ Μουρίνιο βρέθηκε σε δύσκολη θέση, όμως ο Πρεστιάνι ισοφάρισε στο 89’ και ο Παυλίδης ολοκλήρωσε την ανατροπή στο φινάλε.

Για τον 27χρονο φορ, το γκολ αυτό ήταν το 10ο στη σεζόν και το 16ο συνολικά σε όλες τις διοργανώσεις, συνεχίζοντας την εξαιρετική του πορεία με τη φανέλα της Μπενφίκα.