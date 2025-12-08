Ο Ζαφείρης, ο Παυλίδης, η Μπάγερν και οι άλλες - Αυτές είναι οι 10 αήττητες ομάδες στην Ευρώπη φέτος

Το πρώτο μισό της φετινής αγωνιστικής περιόδου ολοκληρώνεται σιγά-σιγά και οι αναλυτές δεδομένων παρουσιάζουν διαρκώς νέα ενδιαφέροντα στοιχεία για τη σεζόν που διανύουμε.

Πρόσφατη δημοσίευση του Football Rankings στα κοινωνικά δίκτυα ενημερώνει για τις 10 ομάδες, που συνεχίζουν αήττητες στα εθνικά τους πρωταθλήματα. Ανάμεσα τους, υπάρχουν δύο σύλλογοι από την Πορτογαλία, δύο από το Σαν Μαρίνο, η υπερδύναμη Μπάγερν Μονάχου, καθώς και η Σλάβια Πράγας του διεθνή Χρήστου Ζαφείρη.

Στη 10άδα των αήττητων στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα φέτος, βρίσκονται μερικά από τα πιο «βαριά» ονόματα στο διεθνές στερέωμα. Πέρα από τη Μπάγερν Μονάχου, εντοπίζονται η Πόρτο, η Μπενφίκα του Βαγγέλη Παυλίδη, καθώς επίσης και η Φενέρμπαχτσε από την Τουρκία.

Στην πρώτη θέση της κατάταξης με 23 νίκες και 4 ισοπαλίες εντοπίζεται η πρωτοπόρος του πρωταθλήματος στα Νησιά Φερόε, Κλάκσβικ. Η Κλάκσβικ ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις της για το 2025 παραμένοντας αήττητη στο πρωτάθλημα. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Βαρντάρ Σκοπίων από τη γειτονική Βόρεια Μακεδονία.

Στην τρίτη θέση της κατάταξης είναι η Σλάβια Πράγας του Χρήστου Ζαφείρη με 12 νίκες και 6 ισοπαλίες. Η ομάδα του 22χρονου διεθνή φιγουράρει στην κορυφή του πρωταθλήματος Τσεχίας με 42 βαθμούς, διατηρώντας διαφορά πέντε πόντων από τη δεύτερη στην κατάταξη Σπάρτα Πράγας.

Ο Χρήστος Ζαφείρης έχει σημειώσει φέτος στο πρωτάθλημα 16 συμμετοχές, 3 γκολ και 2 ασίστ. Αναμένεται τον Ιανουάριο να μετακομίσει από την Πράγα στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να ενσωματωθεί στον ΠΑΟΚ, με τον οποίο υπέγραψε το καλοκαίρι του 2025 συμβόλαιο διάρκειας 4 χρόνων, εξασφαλίζοντας τριπλασιασμό των αποδοχών του.

Η Μπενφίκα του Βαγγέλη Παυλίδη βρίσκεται στην 9η θέση της σχετικής κατάταξης με 8 νίκες και 5 ισοπαλίες στο πρωτάθλημα Πορτογαλίας. Ο 27χρονος διεθνής φορ έχει μέχρι στιγμής 13 εμφανίσεις, 10 γκολ και 3 ασίστ και η ομάδα του βρίσκεται στην τρίτη θέση της βαθμολογίας με 29 πόντους.

Η λίστα με τις 10 αήττητες ομάδες στην Ευρώπη φέτος: