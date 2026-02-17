Έτοιμη να σπάσει κάθε ρεκόρ η Μπάγερν - Το τρομερό ιστορικό στατιστικό που είναι έτοιμη να ξεπεράσει

Η Μπάγερν Μονάχου είναι αδιαμφισβήτητα μια από τις καλύτερες ομάδες στην Ευρώπη. Και σε αυτό παίζει μεγάλο ρόλο η συχνότητα των γκολ που βάζει.

Οι Βαυαροί διαθέτουν μια επιθετική τριάδα που... τρομάζει, με τους Ολίσε και Ντίαζ στα άκρα να συνδυάζονται καταπληκτικά με έναν από τους καλύτερους (αν όχι τον καλύτερο) επιθετικούς στον κόσμο τον Χάρι Κέιν. Έχουν επίσης και την γερμανική νοοτροπία του «δεν σταματάω να προσπαθώ σκοράρω όσα και αν έχω βάλει», επομένως αυτός ο συνδυασμός είναι πραγματικά τρομακτικός για κάθε αντίπαλο. Μέχρι στιγμής η εν λόγω τριάδα έχει πετύχει 73 γκολ και 38 ασίστ συνολικά. Και βρισκόμαστε ακόμα στον Φλεβάρη.

Τα στατιστικά όμως το αποτυπώνουν πολύ καλύτερα, δηλαδή αυτό που περιγράψαμε παραπάνω όταν το δεις σε αριθμούς είναι πραγματικά σοκαριστικό. Η Μπάγερν έχει σκοράρει 82(!) γκολ σε 22 αγώνες στην Bundesliga, έχοντας 3,73 xGoals ανά παιχνίδι! Που σημαίνει πως αν συνεχίσει με αυτούς τους ρυθμούς και τους αριθμούς θα μπορέσει να τελειώσει την σεζόν με 127 γκολ, ξεπερνώντας το ρεκόρ που κατέχει η Τορίνο όταν το μακρινό 1948 είχε τελειώσει την σεζόν με 125 γκολ σε 40 αγώνες. Όμως το οξύμωρο και ακόμα πιο τρομερό είναι ότι η ομάδα του Βινσέντ Κομπανί είναι πολύ ψηλά σε μια λίστα που είναι κάπως αντίθετη με το παραπάνω στατιστικό.

Η Μπάγερν είναι η δεύτερη ομάδα με τις περισσότερες χαμένες μεγάλες ευκαιρίες σε όλες τις διοργανώσεις, από τα top 5 πρωταθλήματα της Ευρώπης, πίσω από την Ίντερ. Καταλαβαίνει κανείς πως εάν η ομάδα από την Βαυαρία ήταν πιο... εύστοχη θα μπορούσε να σπάσει κάθε ρεκόρ σε γκολ στην ιστορία του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.

Αξίζει να αναφέρουμε πως ο Χάρι Κέιν με τα δυο του γκολ το Σάββατο (14/2) απέναντι στην Βέρντερ, έφτασε τα 500 γκολ καριέρας σε 743 ματς, και έγινε ο τρίτος ποδοσφαιριστής που τα έφτασε πιο γρήγορα, πίσω από τον Μέσι (632) και τον Λεβαντόφσκι (734). Ο διεθνής Άγγλος φορ δεν... αστειεύεται καθώς στην Μπάγερν φαίνεται να βρήκε την Ιθάκη του, έχοντας την ευκαιρία να ανταγωνιστεί για τρόπαια σε ένα πρωτάθλημα που του ταιριάζει «γάντι».

Πάντως αν συνεχίσει έτσι η σπουδαία αυτή τριάδα των Βαυαρών, η οποία έχει φτάσει ήδη τα 112 γκολ και ασιστ συνολικά, δεν είναι καθόλου απίθανο να «χτυπήσει» και να «σπάσει» το ρεκόρ μιας άλλης μυθικής τριάδας, κατά πολλούς της καλύτερης στην ιστορία του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Φυσικά αναφερόμαστε στο γνωστό «MSN», δηλαδή τους Μέσι-Σουάρεζ-Νειμάρ. Οι συγκεκριμένοι έχουν το ρεκόρ των 122 γκολ και ασιστ σε μια σεζόν, και έτσι όπως πάει η Μπάγερν, δεν φαντάζει καθόλου απίθανο να το... καταρρίψει και αυτό.