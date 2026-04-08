Μάικλ Ολίσε: Απειλεί ιστορικό ρεκόρ του Μέσι και εκτινάσσει τη χρηματιστηριακή του αξία

Ο αρστεροπόδαρος εξτρέμ της Μπάγερν Μονάχου, Μάικλ Ολίσε απέχει μόλις τρεις ασίστ από ένα ανεπανάληπτο ρεκόρ του Λιονέλ Μέσι. Ο 24χρονος επιθετικός, ο οποίος μεταγράφηκε στη Γερμανία το 2024, μετά από ένα πέρασμα τριών χρόνων στην Κρίσταλ Πάλας πραγματοποιεί σεζόν καριέρας, μετρώντας φέτος 15 γκολ και 29 ασίστ σε 41 συμμετοχές.

Η «επιθετική μηχανή» του Βινσέντ Κομπανί σπάει τα κοντέρ και ο Ολίσε εξελίσσεται σε βασικό πρωταγωνιστή της φετινής πορείας της Μπάγερν Μονάχου. Ο Γάλλος εξτρέμ έχει ξεπεράσει τη συνεισφορά του ενός γκολ ανά αγώνα (1,07 γκολ ή ασίστ ανά παιχνίδι), βάζοντας γερή υποψηφιότητα για τη Χρυσή Μπάλα ήδη από τον Απρίλιο και μετά την ασίστ που έδωσε στον Χάρι Κέιν στον αγώνα της Τρίτης (07/04) κόντρα στη Ρεάλ για το Champions League είναι έτοιμος να καταρρίψει ένα ιστορικό ρεκόρ.

Ποιος είναι ο Μάικλ Ολίσε

Ο Μάικλ Ολίσε ξεκίνησε την καριέρα του στην Αγγλία. Ανατράφηκε ποδοσφαιρικά στις ακαδημίες της Άρσεναλ και της Μάντσεστερ Σίτι. Μεταπήδησε στη Ρέντινγκ, με την οποία πραγματοποίησε το επαγγελματικό του ντεμπούτο και γρήγορα μεταγράφηκε στην Κρίσταλ Πάλας, με την οποία έδωσε για πρώτη φορά τα διαπιστευτήριά του στο κορυφαίο επίπεδο.

Μετά από 3 χρόνια στην Πρέμιερ Λιγκ, ο Βινσέντ Κομπανί τον κάλεσε στη Μπάγερν Μονάχου. Αυτή έμελλε να είναι και η πιο καθοριστική μεταγραφή της έως τώρα καριέρας του.

Το ιστορικό ρεκόρ του Μέσι και η ασίστ στο «Μπερναμπέου»

Ο Ολίσε έφτασε στη Γερμανία τον Αύγουστο του 2024 και από τότε «μεταμορφώθηκε» σε ένα τέρας, που παράγει γκολ. Σύμφωνα με το έγκυρο TransferMarkt έχει μοιράσει φέτος 29 ασίστ σε 41 συμμετοχές. Το ρεκόρ των περισσότερων ασίστ σε ένα χρόνο είναι 32 τελικές πάσες. Κάτοχος του; Ο «εξωπραγματικός» Λιονέλ Μέσι, που τη σεζόν 2011/2012 μοίρασε συνολικά 32 ασίστ σε 60 αγώνες.

Ο Ολίσε, που φέτος έχει δώσει μόλις 41 παιχνίδια, μετράει 29. Απέχει δηλαδή μόλις 3 ασίστ από το να ισοφαρίσει ένα ρεκόρ που μέχρι πρότινος έμοιαζε ακατάρριπτο. Αξίζει να σημειωθεί, πως στη φωτογραφία, που επισυνάπτεται δε προσμετράται η ασίστ που μοίρασε ο Γάλλος εξτρέμ στο παιχνίδι της Τρίτης (04/04) εναντίον της Ρεάλ Μαδρίτης στο «Σαντάγκο Μπερναμπέου».

Ο Ολίσε μοίρασε στον Κέιν, που πλάσαρε υποδειγματικά από τα όρια της μεγάλης περιοχής, φέρνοντας τον ταλαντούχο εξτρέμ σε απόσταση... βολής από το ανεπανάληπτο ρεκόρ του Αργεντινού μάγου.

Εκτινάσσοντας τη χρηματιστηριακή του αξία

Η μεταγραφή του Ολίσε στη Μπάγερν κόστισε 65 εκατομμύρια ευρώ. Από τότε, η χρηματιστηριακή του αξία έχει υπερδιπλασιαστεί. Σύμφωνα με το γράφημα του TransferMarkt, ο Ολίσε αποτιμάται πλέον σε 140 εκατομμύρια ευρώ. Μέσα σε μόλις μιάμιση σεζόν στο Μόναχο, ο Γάλλος εξτρέμ «εκτίναξε» τη χρηματιστηριακή του αξία, με τη διοίκηση της Μπάγερν να... κρυφογελάει που κατόρθωσε να εξασφαλίσει έναν παίκτη παγκόσμιας κλάσης σε τόσο χαμηλή τιμή.

Με 12 παιχνίδια να απομένουν, ο Ολίσε βρίσκεται μόνο 3 ασίστ μακριά από μία ανεπανάληπτη επίδοση. Η ομάδα του, Μπάγερν έχει βάλει τις βάσεις για πρόκριση στα ημιτελικά του Champions League και έχει εξασφαλίσει ουσιαστικά τον τίτλο της πρωταθλήτριας Γερμανίας.

Παράλληλα, ο ίδιος προετοιμάζεται για την τεράστια πρόκληση του επερχόμενου Μουντιάλ. Σύμφωνα με πληροφορίες από τη Γαλλία, ο Ολίσε αναμένεται να συμμετάσχει ως βασικός με την εθνική της πατρίδας του και υπολογίζεται από τον Ομοσπονδιακό προπονητή, Ντιντιέ Ντεσάμπ ως θεμελιώδης μονάδα της αρχικής ενδεκάδας.

🚨 Journalist: “Is it easy to manage Mbappé, Dembélé or Olise with France?”



🇫🇷🗣️ Didier Deschamps: “I have an advantage—they’re good… the problem is managing players who think they’re good but actually aren’t that good.” 😁



Who is he talking about? 🤣🤔 pic.twitter.com/5Vwrk1jrH8 — Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) April 7, 2026

Η αξιομνημόνευτη σεζόν του Μάικλ Ολίσε φέτος, μοιάζει να είναι μόνο η... αρχή. Η Μπάγερν δείχνει ασταμάτητη σε Γερμανία και Ευρώπη και ο ίδιος είναι έτοιμος να... κλείσει στόματα στο Παγκόσμιο Κύπελλο της Αμερικής, αφού μαζί με τον Ουσμάν Ντεμπελέ και τον Κιλίαν Εμπαπέ έχουν δημιουργήσει μία επιθετική τριάδα που προκαλεί τρόμο και δε πρόκειται να συμβιβαστεί με τίποτα λιγότερο από τον τίτλο των παγκόσμιων πρωταθλητών.