Champions League: Αυτή είναι η ομάδα που θα πάρει τον τίτλο σύμφωνα με υπερυπολογιστή

Το μεσημέρι της Παρασκευής (27/02) πραγματοποιήθηκε στη Νιόν της Ελβετίας η κλήρωση των «16» του Champions League και εκεί προέκυψαν τα ζευγάρια του πρώτου νοκ - άουτ γύρου, όπως και ολόκληρο το μονοπάτι μέχρι τον τελικό της διοργάνωσης. Από τα ζευγάρια που προέκυψαν ξεχωρίζει η «τιτανομαχία» Ρεάλ Μαδρίτης - Μάντσεστερ Σίτι.

Ο υπερυπολογιστής της Opta επιβεβαίωσε ότι η Άρσεναλ παραμένει το φαβορί για να κατακτήσει το πρώτο της τρόπαιο στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Η ομάδα του Μικέλ Αρτέτα, που παραμένει πρωτοπόρος και διεκδικήτρια της Premier League, βρίσκεται στη διεκδίκηση ενός πρωτοφανούς καρέ τίτλων αυτή τη σεζόν, έπειτα από μια σειρά από οριακές αποτυχίες τα τελευταία χρόνια.

𝗖𝗵𝗮𝗺𝗽𝗶𝗼𝗻𝘀 𝗟𝗲𝗮𝗴𝘂𝗲 𝗣𝗿𝗼𝗷𝗲𝗰𝘁𝗶𝗼𝗻𝘀



The draw for the last 16 of the Champions League is set.



Ωστόσο, παρά το ότι κληρώθηκε στο... δύσκολο κομμάτι του ταμπλό, η Μπάγερν είναι ο πιο κοντινός διεκδικητής που μπορεί να χαλάσει την πορεία των «κανονιέρηδων», με το μοντέλο να εκτιμά ότι έχει πιθανότητες 14,28% να κατακτήσει το τρόπαιο, δεύτερη πίσω από το 27,40% της Άρσεναλ.

Οι φίλαθλοι του αγγλικού ποδοσφαίρου θα χαρούν να σημειώσουν ότι τέσσερις από τους έξι συλλόγους με τις μεγαλύτερες πιθανότητες να κατακτήσουν το τρόπαιο στην Ουγγαρία προέρχονται από την Premier League, με τη Λίβερπουλ και τη Μάντσεστερ Σίτι, που αντιμετωπίζουν τη Γαλατασαράι και τη Ρεάλ Μαδρίτης αντίστοιχα στη φάση των «16», να είναι η τρίτη και η τέταρτη πιο πιθανή ομάδα να κατακτήσουν το τρόπαιο.

𝐖𝐡𝐨 𝐖𝐢𝐥𝐥 𝐖𝐢𝐧 𝐭𝐡𝐞 𝐂𝐡𝐚𝐦𝐩𝐢𝐨𝐧𝐬 𝐋𝐞𝐚𝐠𝐮𝐞?



Following the draw for the knockout stages of the Champions League, who does the Opta supercomputer think are favourites to win the whole thing?



Οι «κόκκινοι», που στη συνέχεια θα αντιμετωπίσουν τον νικητή του αγώνα ανάμεσα στην Παρί και την Τσέλσι, έχουν πιθανότητες 12,83%, ξεπερνώντας οριακά τους «πολίτες», όπου έχουν πιθανότητες 10,79%.



Οι Λονδρέζοι συμπληρώνουν το γκρουπ, με σημαντικά μικρότερες πιθανότητες, 6,86%, όμως οι «Μπλε» θα μπουν με αυτοπεποίθηση στην αναμέτρησή τους με τους κατόχους του τίτλου, αφού τους είχαν νικήσει στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων τον περασμένο Ιούλιο.



Η Νιουκάστλ. μένει οριακά εκτός της πρώτης εξάδας, με πιθανότητες 4,66% για την κατάκτηση του τροπαίου, αφού πέρασε από τα πλέι οφ απέναντι στην Καραμπάχ από το Αζερμπαϊτζάν. Η τελευταία ομάδα της Premier League που παραμένει στη διοργάνωση κορυφής συλλόγων της Ευρώπης, η Τότεναμ, έχει μόλις 1,22% πιθανότητες.

Οι πιθανότητες κατάκτησης του Champions League σύμφωνα με την Opta: