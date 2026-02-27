Ολυμπιακός, ο πρέσβης της Ευρώπης: Πρώτος σε βαθμούς εκτός του Big-5 των ξένων πρωταθλημάτων

Την τελευταία τριετία, ο Ολυμπιακός έχει συγκεντρώσει τους περισσότερους βαθμούς στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις από κάθε ομάδα που δεν προέρχεται από τα πέντε κορυφαία πρωταθλήματα (Αγγλία, Ισπανία, Γερμανία, Ιταλία, Γαλλία).



Με άλλα λόγια, αν αφαιρέσουμε το λεγόμενο Big 5, οι «ερυθρόλευκοι» βρίσκονται στην κορυφή της ηπείρου σε επίπεδο ευρωπαϊκής συγκομιδής.



Οι 17 ομάδες που περνάνε τον Ολυμπιακό

Και οι 17 ομάδες που ξεπερνάνε τον Ολυμπιακό προέρχονται αποκλειστικά από τα Big 5 πρωταθλήματα. Καμία ομάδα εκτός Αγγλίας, Ισπανίας, Γερμανίας, Ιταλίας και Γαλλίας δεν έχει συγκεντρώσει περισσότερους βαθμούς την ίδια περίοδο.



Αυτό πρακτικά σημαίνει πως ο Ολυμπιακός είναι η πιο επιτυχημένη ευρωπαϊκά ομάδα εκτός του «κλειστού κλαμπ» των πέντε μεγάλων πρωταθλημάτων. Και μάλιστα απέναντι σε γίγαντες, αφού από τις πρώτες 17 ομάδες της κατάταξης, οι «ερυθρόλευκοι» έχουν αντιμετωπίσει τις πέντε. Συγκεκριμένα, την Άρσεναλ, την Μπαρτσελόνα, τη Ρεάλ, τη Λεβερκούζεν και την Άστον Βίλα.



Με λίγα λόγια η συγκομιδή των βαθμών δεν προέκυψε από εύκολους αντιπάλους, αλλά από μεγαθήρια της Ευρώπης, απέναντι σε απαιτητικές κληρώσεις και μάχες πολύ υψηλού επιπέδου.

Άλλωστε, ο Ολυμπιακός έχει σταθερή παρουσία σε ομίλους και νοκ-άουτ φάσεις διοργανώσεων στην Ευρώπη, είναι πάντοτε ανταγωνιστικός και κανείς δεν πρέπει να ξεχνάει πως μόλις λίγα χρόνια πριν, κατέκτησε το Europa Conference League, με ομάδες που (τότε) ερχόντουσαν ως τρίτες από το Europa League, κάτι το οποίο δε συμβαίνει τώρα. Όλα τα παραπάνω, αποδεικνύουν πως οι Πειραιώτες έχουν αλλάξει... πίστα και αποτελούν μια από τις πλέον υπολογίσιμες δυνάμεις της Ευρώπης.

